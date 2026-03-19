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聯準會利率按兵不動 鮑爾：能源價格上漲短期恐推升通膨
美國聯邦準備理事會（Fed）今天在政策會議上宣布利率按兵不動，主席鮑爾表示，他預期中東戰爭引發能源價格上漲，將在短期內推升通膨，但進一步經濟影響仍不確定。
法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）在政策會議會後記者會上指出：「中東局勢對美國經濟的影響尚不明朗。」
鮑爾提及：「在短期內，能源價格上漲將推升通膨，但目前尚無法確定其對經濟的具體影響範圍與持續時間。」
他還表示，在美國司法部針對聯準會整修費用展開的調查結束前，他沒有離開的打算。至於今年5月主席任期屆滿後是否繼續留任理事，他尚未作出決定。
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