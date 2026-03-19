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Fed決策／一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Fed美東時間18日一如市場預期，將政策利率區間維持3.5%–3.75%。法新社
Fed美東時間18日一如市場預期，將政策利率區間維持3.5%–3.75%。法新社

美國聯準會（Fed）於美東時間18日下午2時（台北時間19日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%–3.75%不變；決策官員權衡高於預期的通膨、勞動市場的錯綜訊號，及伊朗戰爭的影響。

在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12位成員中，僅理事米倫持異議、擔憂勞動市場惡化支持降息1碼，前次會議與米倫同為降息陣營的沃勒，這次主張按兵不動。

FOMC在會後聲明中，對經濟展望稍作更動，包括上調2026年全年的經濟成長預期和通膨預估。

儘管不確定性高漲，官員仍再度暗示未來將進行幾次降息。備受關注的點狀圖，即個別官員的利率預測，指向年底前降息一次、2027年再降一次，但具體時機不明。

在19位提供預測的官員中，有七人預期今年利率將維持不變，較去年12月的前次更新多一人。儘管未來幾年的預測明顯分歧，但點狀圖中位數顯示，2027年還會再降息一次，之後聯邦資金利率長期持穩於約3.1%的水準。

聲明提及伊朗戰爭帶來的不確定性；戰火導致荷莫茲海峽封閉，已擾亂全球油市，可能使通膨高於Fed設定的2%目標。聲明指出：「中東情勢發展對美國經濟的影響仍不明」。

在衝突爆發前，市場原本預期今年Fed將降息兩次，甚至還有小幅機率出現第三次降息。但隨著油價攀升，加上一連串尚未反映油市震撼、卻已相當強勁的通膨數據，市場目前已下修至2026年最多僅降息一次。

中東情勢 伊朗戰爭 Fed

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