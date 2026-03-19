天然氣田遭攻擊 伊朗誓言報復 布蘭特油價直逼110美元

伊朗南帕爾斯（South Pars）大油氣田及周邊的石化工業設施，18日遭到飛彈攻擊，伊朗誓言將對整個波斯灣區的石油及天然氣設施進行報復；伊朗革命衛隊己對波斯灣區一些最大的能源設施發出人員撤離通知，包括卡達的拉芬角液化天然氣（LNG）廠，阿聯的油氣設施，及沙烏地阿拉伯位於紅海岸的沙姆瑞夫煉油中心，刺激布蘭特油價直逼每桶110美元。

這次是開戰以來伊朗的能源生產設施首度遭到攻擊，且石化設施也是被攻擊的目標。伊朗國內三分之二的天然氣消費量皆由南帕爾斯氣田供應，而伊朗85%的電力是靠天然氣電廠供應。美國與以色列均未表示這起飛彈攻擊是由他們所發動。

布蘭特原油5月份期貨每桶一度應聲上漲6.4美元，報109.82美元，之後小回到108.91美元；西德州原油一度上漲2.95美元，報99.16美元。

伊朗官員表示，南帕爾斯石化設施有四個部分遭到攻擊，「為了控制及防止火勢延燒」，已被迫停止生產，受損的程度目前還不清楚。

伊朗中央軍事指揮部表示，嚴重的報復已迫在眉睫。一位伊朗前石油官員表示，現在戰爭已經處於「更危險階段的起點」；「如果伊朗的主要煉油廠遭到攻擊，伊朗將把卡達的天然氣平台夷為平地」。

卡達譴責這次空襲以天然氣設施為目標，形容這是「危險」，而且「在當前區域衝突升高之際，是危險且不負責任的手段」。

南帕爾斯是全世界最大的天然氣田之一，並延伸到卡達的北地氣田。卡達已經停止LNG廠的運作。卡達政府發言人表示，「以能源設施為目標，對全球能源安全及區內的民眾與環境構成威脅」。他卸責這次攻擊是美國與以色列的「政治自殺」，並表示這標明「戰爭方程式的新階段」，「地區的能源安全已降到零」。