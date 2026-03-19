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只能選擇見新人笑 這家日企廢除退休獎金傳統 為新進員工加薪

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
為吸引人才，日本製紙大廠王子控股今年起將廢除支付一次性退休獎金的制度，改為替新進員工加薪。 路透
為吸引人才，日本製紙大廠王子控股今年起將廢除支付一次性退休獎金的制度，改為替新進員工加薪。 路透

日本製紙大廠王子控股（Oji Holdings）將廢除一項退休獎金傳統，今年春季起加入該公司的員工，薪水將比去年的新進人員高出約一成，但他們退休時就不再能抱回一筆獎金。王子控股也成為少數率先廢除這項制度的日本大企業之一。

日媒報導，這項制度調整已獲得該公司員工代表同意，將適用於未來所有新進員工，也包括從別家公司轉換跑道的人員，但不包括部分直接從高中聘僱來的員工。現有員工的退休福利將不受任何影響。

今年剛從學校畢業的新員工，第一份薪水將介於每個月27.2萬至28萬日圓（新台幣5.4萬至5.6萬元），比2025年進公司的新鮮人高出約10%。今年進公司的新人底薪也比去年加入者還高。

這項制度改革主要是受人才招募競爭日益加劇的影響，王子控股僱用大量機械工程和電子工程專業的畢業生，這些人也是晶片業所需的人才。該公司去年招募負責設計和管理工廠的工廠工程師，只達到目標人數的70%。

這家紙業公司也因此擴大招募轉職者。在2021年度，這些具經驗的人力只占該公司新聘員工的10%，但到了2025年度，占比已達到一半。但由於該公司目前的退休方案，是建立在「員工一畢業就進公司、並且做到退休」的假設上，年資16年以上員工才會開始大幅提高退休金，這樣的制度將構成該公司的招募阻礙。

支付一次性退休獎金，基本上是日本大企業的常態，算是終身僱用制的一環，但目前只有少數日企已廢除這項制度。據日本政府2023年調查，在3,768名受訪企業中，只有0.1%在2020至2022年間廢除支付一次性退休獎金，在員工數1,000人以上企業中，更是一家企業都沒有。

日本 獎金

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