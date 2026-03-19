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晶片出口擴增 日本2月貿易由逆差轉順差

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

官方初步數據顯示，日本2月貿易由入超1.1兆日圓轉為出超573億日圓（3.61億美元），得力於對亞洲其他國家晶片出口擴增，但伊朗戰爭和石油供應受阻顧慮，使展望蒙上陰影。

財務省18日公布，日本2月出口成長4.2%至9.57兆日圓，連續第六個月擴增；進口年增10.2%至9.51兆日圓。上月進、出口同步改寫2月份新高紀錄。

美國和以色列2月底對伊朗開戰的效應，尚未反映在最新數據上。分析師普遍認為，油價上漲可能打擊這個深深倚賴燃料進口的經濟體。

日本2月對美國出口年減8%至1.75兆日圓，連續第三個月下滑，因汽車出口受川普2.0關稅影響，縮減16.6%。

對中國大陸出口滑落10.9%，主因是中國農曆春節落在2月份，其中半導體製造設備、塑膠和光學器材出口呈二位數降幅；但人工智慧（AI）相關需求強勁，使半導體及其他電子元件出貨持續激增。

三菱日聯研究諮詢首席經濟學家小林真一郎說：「對中國出口下滑，是因為農曆新年。整體出口依然成長，因為全球經濟基本面仍穩健，雖然美國呈現成長減緩跡象。」他說：「基於中東情勢，展望令人十分憂心。」企業憂慮海運受阻恐影響能源供應。

日本2月對歐盟出口成長14%，汽車和營建、礦業用的機械外銷尤其旺盛。

半導體 歐盟 美國

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