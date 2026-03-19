美國2月PPI增速遠比預期快 市場：Fed 今年只會降息一次

美國2月生產者物價指數（PPI）的增速遠比預期快，且在中東戰火拉高油價、及進口傳導效應持續發酵下，可能進一步升溫。

路透報導，美國勞工部統計局18日公布，2月最終需求PPI月增率為0.7%，年增率則為3.4%，均較1月躍升，並雙雙超越市場預期。

上月PPI飆升主因是服務成本增加0.5%，凸顯價格壓力正擴及服務領域，這並非聯準會（Fed）所樂見，決策官員先前將近期通膨加速，歸因於與服務關聯較淺的關稅。

近期的通膨數據尚未反映中東戰事影響，卻凸顯即便在戰爭開打之前，通膨已成問題。

美國與以色列2月底對伊朗開戰，已推升國際油價逾40%。經濟學家預估，戰事的通膨效應，將顯現在下個月公布的3月消費者與生產者物價指數。

作為PPI中推動服務成本的關鍵因素資產組合管理費，在2月增加1%；而券商、交易、投顧等相關費用更激增4.2%。貨物價格上月增加1.1%。糧食與能源價格則分別增加2.4%與2.3%。在糧食類別中，新鮮及乾燥蔬菜指數大幅飆升了48.9%。

Fed預定台灣時間19日凌晨2時宣布利率政策，外界幾乎認定這次將按兵不動；決策官員將提交新的經濟預估，通膨預期可能會上修。金融市場預估Fed今年只會降息一次。

根據英國金融時報（FT）對47位學院派經濟學者所做的最新訪調顯示，多數經濟學者認為，油價大漲可能打擊美國經濟成長、導致通膨惡化，並使Fed停止降息。

約68%受訪學者預測，若油價今年底前一直維持在100美元，比起原先預測的75美元腳本，美國國內生產毛額（GDP）成長率將至少下修0.25-0.5個百分點。只有2%的受訪者認為油價居高對美國經濟有利，其餘學者預料影響不大。美國去年第4季GDP成長率已縮小到0.7%，遠低於第3季時的4.4%。

80%的受訪學者表示，如果油價長期維持在100美元附近，今年底時，通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數將至少比目前2.8%的年升幅，再提高0.25-0.5個百分點。

學者並表示，Fed要使通膨降到2%目標，現在必須等待更久，60%預料至少要到2028年上半年，通膨率才可能回到2%。