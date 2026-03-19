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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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油價連五天站上100美元

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電

國際油價18日陷入震盪，布蘭特一度下跌近3%，因美國石油庫存意外大增，且中東供應面出現改善訊號，但稍晚再度傳出卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯等其他中東國家也捲入戰火，布蘭特應聲翻紅大漲超過5%，邁向連續第五天收盤維持在百美元以上高檔。

伊朗18日警告中東國家，此區的多個能源設施如今是「合法攻擊目標」，主要是為了報復當天稍早伊朗的南帕爾斯天然氣田遭到以色列襲擊。布蘭特原油聞訊上漲5.5%，最高升至每桶109.16美元；歐洲天然氣期貨也一度跳高約8%。美國西德州原油一度漲3%。

但根據美國石油協會（API）17日發布的資料，截至3月13日當周，美國原油庫存激增656萬桶，遠高於市場預期的38萬桶，顯示需求動能不如預期強勁，使價格承壓。

與此同時，伊拉克與庫德自治區達成協議，將恢復經由土耳其傑伊漢港出口原油，避開目前幾乎封鎖的荷莫茲海峽。儘管此舉僅能部分彌補缺口，但仍緩解市場對供應全面中斷的最壞情境預期。布蘭特一度下跌近3%至每桶102.19美元，西德州下跌4.4%至91.96美元。

伊朗 國際油價 以色列

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