美企收購民主剛果礦商

美國企業Virtus Minerals即將收購剛果民主共和國陷入困境的礦商Chemaf，這將是兩國在日益頻繁礦業合作方面所促成的首筆商業交易。

英國金融時報（FT）報導，以Virtus為首的集團，將支付3,000萬美元收購Chemaf，並將重新談判後者的巨額債務。知情人士表示，Virtus計劃投資約3億美元，以完成Chemaf的Mutoshi銅鈷礦場。

民主剛果是全球最大鈷生產國和第二大銅生產國，美國將該國視為其在關鍵礦物供應鏈上對抗中國大陸影響力的核心要角。

華府與金夏沙政府去年12月簽署一項經濟與安全合作協議，包括承諾投資這個非洲國家的礦業。隨後，Chemaf便被列入民主剛果與美國官員分享的潛在投資機會清單當中。

數個月來，華盛頓一直在遊說民主剛果政府支持Virtus提案。雖然這項交易價碼不高，但一旦Mutoshi礦場完成，Chemaf將成為全球最大鈷生產商之一，並將是民主剛果國內唯一由美企擁有的大型礦場。

知情人士表示，這項交易已獲得民主剛果政府和國營礦商Gécamines的正式批准，財務結算預計周末前完成。