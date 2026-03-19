無人機黑馬Swarmer掛牌 股價飆520%

無人機軟體公司Swarmer於17日在美股掛牌，股價大漲520%，創下近一年來美國新上市公司的首日最佳表現。18日早盤繼續上揚36%。現代戰爭不再一昧以昂貴的先進武器較勁，低成本、由軟體驅動的自主化無人系統大行其道。

Swarmer上市首日大漲520%收31美元，僅次於去年3月掛牌的右翼媒體公司Newsmax；Newsmax上市首日股價暴衝逾700%。Swarmer以每股5美元發行300萬股，市值原本估計為略高於6,000萬美元，首日交易後，市值膨脹至逾3.8億美元。

自2024年4月以來，Swarmer已在烏克蘭戰場執行逾10萬次任務，旗下技術可讓無人機如鳥群般大規模協同運作，具備實戰驗證。該公司表示，自家的人工智慧（AI）解決方案能讓一名操作員，同時控制最多690架無人機。

Swarmer董事長普林斯說：「烏克蘭需要數十萬架無人機，但該國沒有數十萬名飛行員」，這需要靠Swarmer的「大腦」辦到，一名駕駛能控制數十架或數百架無人機，來攻擊目標。人類設定參數與鎖定對象，無人機自己會想辦法達成。普林斯是美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人。

Swarmer上市首日強勢表現，反映現代戰爭改用低成本武器，軟體驅動的自主化無人系統隨之崛起。地緣政治緊張升溫、全球軍事支出提高，美國國防類股在2026年開年，延續去年的強勢格局。

美國聯邦通訊委員會（FCC）去年底決定，把所有外國製的無人機與關鍵零件，納入國家安全風險列管名單，形同禁止進口陸企大疆（DJI）的無人機，美國同業爭相想填埔這個市場缺口。

儘管技術前景受看好，但Swarmer去年營收不到31萬美元，低於前年的33萬美元；而且獲利能力持續惡化，2025年淨虧損約850萬美元，為2024年的四倍以上。

無人機商機日增，美國國防部也打算量產自殺式無人機，即「低成本無人作戰攻擊系統」（LUCAS），這種武器已用於當前的中東戰事。

LUCAS無人機是伊朗神風（kamikaze）無人機的美國版，由美國公司SpektreWorks生產，單價約5.5萬美元、射程逾400海里，目標是取代造價數百萬美元的的巡弋飛彈。

五角大廈形容，無人機是衝突中的必備武器，國防部官員邁克爾說，無人系統迄今為止表現不俗，是實用的武器。

政策動向進一步印證低成本、可消耗型武器成為主流，帶動產業評價上修；無人機製造商AeroVironment股價一度上漲5.1%，也強化市場對Swarmer這類AI無人機軟體公司的成長預期。