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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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亞洲爭搶 俄油價格狂飆

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
亞洲各國政府正爭搶俄羅斯石油。路透
亞洲各國政府正爭搶俄羅斯石油。路透

美國為彌補中東供給中斷而暫停制裁俄羅斯石油後，從印度到泰國和印尼等亞洲各國政府，正爭搶俄國石油。

印度已擴大採購俄羅斯原油，泰國、菲律賓和印尼也暗示，對採購俄國石油持開放態度。中國大陸是伊朗戰爭爆發前俄羅斯原油最大買家，目前仍持續採購。

美國13日宣布暫停制裁30天，允許交易目前漂流在海上的俄羅斯被制裁石油與汽油產品。大宗商品情報公司Kpler估計，截至3月6日仍在海上的俄羅斯原油約1.3億桶，5,400萬桶位於蘇伊士運河與新加坡之間。

Kpler指出，目前印度採購的俄羅斯石油已增加約一倍，達到每日180萬桶，另外，菲律賓能源部長嘉琳表示，國營菲律賓國家石油公司（PNOC）已和俄羅斯供應商接洽。泰國也已就採購石油與俄羅斯聯繫，並與巴西、奈及利亞和哈薩克等其他供應國接洽。

Trading Economics數據顯示，俄羅斯石油出口參考品級烏拉爾（Urals）石油價格，月初一度觸及每桶100美元，遠高於2月27日美國攻擊伊朗前一天的每桶58.16美元，3月18日則略高於每桶90美元。

另一方面，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽石油運輸幾乎全面中斷，也迫使非洲各國政府急忙尋找替代方案。國際能源總署（IEA）指出，從中東流入非洲的石油產品通常在每日60萬桶左右，這些供給已面臨風險。

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