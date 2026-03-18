美股面臨黑天鵝來襲？RBC策略師：標普500在這種情境下恐跌20%

伊朗戰爭2月底爆發以來，除油價暴漲外，其他資產市場都平靜得出奇。但RBC資本市場分析師團隊指出，若是市場波動大增，可能拖累美股標普500指數下跌多達20%。

RBC策略師團隊在分析報告中指出，若以「黑天鵝」比喻無可預知的罕見市場事件，那麼此刻只有能源市場見到「黑天鵝」式的價格波動。其他市場，包括美國股市、利率、信用、黃金和美元，全都呈現「很平常的白天鵝」走勢。

這群策略師是以所謂的「Z分數」（Z-score）來量化價格變動。「Z分數」衡量相對於歷史的價格變動，以技術術語形容就是「比歷史均值偏離多少個標準差」。就油價而論，目前是偏離了7個標準差；其他資產則與歷史均值偏離1到1.5個標準差不等。

RBC策略師團隊指出，有三個理由解釋為何其他市場走勢相對平靜。原油除外的市場認為，伊朗問題將獲得解決；即使解決不了，油價也不會重創美國經濟；或者，投資人已放棄川普交易。

美股價格變動「微小」，不僅是相對於油價而言，相對於美股「恐慌指數」（VIX）而言也是如此。他們發現，2000年迄今，只有5%的情況見過更大的VIX六周升幅。

RBC策略師寫道：「像現在VIX升幅這麼大，而美股仍在憂慮牆攀升的情況，極其罕見（小漲的情況只有兩次）；即使勝過溫和下跌4%的情況，也不是常態（下跌5%至15%的情況更常發生）。如果成交量異常震撼進一步加劇，美股或許也無法安然度過這場風暴。」

他們預測，接下來市況會如何，端視戰爭後續發展、能源設施受損程度、荷莫茲海峽多快能重啟而定。目前預測市場顯示，4月底前荷莫茲海峽航運恢復正常的機率僅四分之一。

RBC團隊說：「在這種情境下，各類資產的波動性勢必升高，那麼美股標普500指數可能進入更典型的量-價象限（回跌5%至20%）。」