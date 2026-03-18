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服務成本攀漲 美國2月PPI升幅0.7%高於預期

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國政府今天公布數據顯示，受到服務成本攀升影響，2月生產者物價指數（PPI）增幅為0.7%，高於分析師預期，但該數據是反映中東地區戰火爆發之前的美國生產者物價水準。

法新社報導，美國勞工部指出，2月PPI跟前一個月相比上升0.7%；分析師先前則預估月增幅為0.3%。

美國勞工部數據還提到，2月PPI跟前一年同期相比增長3.4%，這是2025年2月以來最大的年增幅。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發了席捲中東地區的戰火。

德黑蘭當局之後展開報復，幾乎使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商業航運陷入停頓，國際能源價格也因此飆升。

能源價格大漲引起市場疑慮，擔憂美國將會面臨物價攀升的通膨問題。

美國 PPI 軍事行動

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