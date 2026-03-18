全球5分之1油氣運輸必經處 荷莫茲海峽封鎖關鍵數字一次看

中東戰爭爆發，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，這條全球至關重要的海上咽喉要道一旦遭封鎖，將對全球能源供應與海運造成巨大衝擊。

美國與以色列2月28日對伊朗發動轟炸，隨後引發伊朗在區域內展開報復性攻擊，並限制船隻通過荷莫茲海峽。承平時期，全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過荷莫茲海峽。

以下是法新社整理這波荷莫茲海峽封鎖的關鍵數字與事實。

● 21起安全事件

根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）數據，自2026年3月1日以來，波斯灣、荷莫茲海峽及阿曼灣（Gulf of Oman）已發生21起商船遇襲或相關安全事件，其中包括10艘油輪。

另有4起由伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）宣稱發動的攻擊事件，尚未獲得國際權威機構證實。

● 8名海事人員喪生

根據國際海事組織（IMO）統計，衝突爆發至今，中東地區發生的安全事件已造成至少8名船員或碼頭工人喪生，另有4人失蹤、10人受傷。

● 航運量驟減97%

海事情報機構Windward昨天發布的分析顯示，通過荷莫茲海峽的航運量較戰爭前大幅減少97%。

根據全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd'sList），該航道平時每日約有120艘船隻通過，但在戰爭爆發後的2週內，總共只有77艘通過。

● 2萬名船員受困

國際海事組織估計，中東地區約有2萬名船員，以及郵輪乘客、港口工人和離岸作業人員受到波及。

此外，目前仍有至少3000艘船隻滯留在該海域，其中高達2/3是從事國際貿易的大型商船。

● 船用燃料價格飆漲87%

匯豐銀行（HSBC）研究人員在3月14日的報告中指出，自中東衝突爆發以來，船用燃料價格已飆升87%，達到2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後的最高點。