美股早盤／PPI太強+油價大漲 三大指數全跌道瓊下挫200點

美國最新通膨數據高於預期，國際油價大漲也增添通膨憂慮，拖累美國股市18日早盤下挫，降息預期下降帶動美國公債殖利率走揚。

道瓊工業指數18日早盤跌202.53點或0.43%，報46,790.73點，標普500指數跌0.26%至6,698.32點，那斯達克綜合指數約跌0.2%。緊密追蹤美國聯準會（Fed）利率走勢預期的美國2年期公債殖利率18日盤中上漲近5個基點，報3.716%，基準10年期公債殖利率漲逾1個基點；債券殖利率與價格呈反向走勢。

美國2月生產者物價指數（PPI）比前月上漲0.7%，漲幅遠大於經濟學家原本預估的0.3%，顯示伊朗爆發戰爭前通膨已處於危險水準。另一方面，以色列媒體報導，以色列已攻擊伊朗最大天然氣處理設施，國際油價18日盤中應聲大漲，布蘭特原油期貨價格一度勁揚逾5%，站上每桶108美元。

Fed訂台北時間19日凌晨公布利率決策，市場預期Fed將維持利率在3.5%至3.75%區間。Fed主席鮑爾就油價是否可能影響未來貨幣政策提供的任何線索，將是投資人關注焦點。