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與伊朗共有天然氣田遇襲「油價漲5美元」 卡達轟以國：威脅全球能源

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
14日的社群媒體影像顯示，伊朗中部城市伊斯法罕遇襲後冒出濃煙。法新社
14日的社群媒體影像顯示，伊朗中部城市伊斯法罕遇襲後冒出濃煙。法新社

紐約時報18日報導，伊朗媒體指稱從卡達延伸到伊朗的南帕爾斯天然氣田遭美國以色列空襲後，國際油價從當天稍早的103美元上漲到約108美元。

儘管上述襲擊不直接影響石油生產或加工，卻顯示油氣生產設施逐漸被拉進戰場。歐洲的天然氣價格也已上漲。

路透18日引述伊朗國營媒體報導，上述襲擊發生後，伊朗對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達的多個石油設施發出疏散警告，稱這些設施將在「未來幾小時」成為空襲目標。

卡達將該氣田相關攻擊歸咎於以色列。卡達外交部發言人安薩里說，襲擊伊朗與鄰國共享的能源基礎設施，是危險且不負責任舉動，可能威脅全球能源安全。

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