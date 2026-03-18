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與伊朗共有天然氣田遇襲「油價漲5美元」 卡達轟以國：威脅全球能源
紐約時報18日報導，伊朗媒體指稱從卡達延伸到伊朗的南帕爾斯天然氣田遭美國、以色列空襲後，國際油價從當天稍早的103美元上漲到約108美元。
儘管上述襲擊不直接影響石油生產或加工，卻顯示油氣生產設施逐漸被拉進戰場。歐洲的天然氣價格也已上漲。
路透18日引述伊朗國營媒體報導，上述襲擊發生後，伊朗對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達的多個石油設施發出疏散警告，稱這些設施將在「未來幾小時」成為空襲目標。
卡達將該氣田相關攻擊歸咎於以色列。卡達外交部發言人安薩里說，襲擊伊朗與鄰國共享的能源基礎設施，是危險且不負責任舉動，可能威脅全球能源安全。
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