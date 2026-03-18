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報復天然氣田遇襲…伊朗揚言攻擊波灣油氣設施 能源價格聞訊上揚
伊朗警告中東國家，此區的多個能源設施如今是「合法攻擊目標」，要報復伊朗的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，遭到以色列襲擊，在能源市場掀起新一波震盪。
布蘭特原油聞訊上漲5%，最高升至每桶108.6美元。歐洲天然氣期貨一度跳高7.9%。
伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）18日報導，卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯的油氣設施，列入面臨飛彈攻擊風險的名單。伊朗官方的法爾斯通訊社（Fars）揚言，對該國能源設施的攻擊，不會沒有回應。
以色列攻擊南帕爾斯氣田，這個設施為伊朗和卡達共有，再次顯示其他中東國家被捲入戰火。
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