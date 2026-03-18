日美擬推動原油共同儲備 高市早苗會見川普可望敲定

面對中東局勢緊張、原油價格持續上漲，日本與美國政府正加緊協調能源合作方案。根據日本政府相關人士透露，雙方計劃由日本出資，擴大美國原油產量，並將增產部分運往日本進行共同儲備。

讀賣新聞報導，這項合作預計將配合日本首相高市早苗與美國總統川普於美東時間19日在華盛頓舉行的會談，於會中達成正式協議。

分析指出，在伊朗實質封鎖荷莫茲海峽、導致國際油價急劇攀升的背景下，日美此舉旨在抑制能源價格波動，同時強化日本能源供應來源的多元化。

政府消息人士表示，這項能源合作也被納入日美關稅談判後所規劃的5500億美元對美投資框架之中。雖然具體投資金額仍待敲定，但目前以阿拉斯加油田最具潛力，美國本土的頁岩油田也被列入評估範圍。

報導指出，日本目前約9成原油仰賴中東進口，供應結構高度集中。相較之下，若改由阿拉斯加輸送原油，航線僅需經過太平洋，相較於中東航線，運輸時間可縮短將近一週。政府高層指出，「這對提升日本能源安全具有重要意義。」

對美國而言，拓展原油出口市場同樣迫在眉睫。阿拉斯加產原油的年出貨量，相當於日本全年需求的一成以上，但目前幾乎全部供應美國國內市場。

美國自2000年代以來因「頁岩革命」成為全球最大產油國。川普政府主張擴大石油生產，若能確保日本作為儲備用途的穩定需求，將有助於推動開發。而日本儲備的原油也可能進行銷售，未來能成為面向亞洲各國的供應據點。

在儲備安排方面，日本政府計畫利用現有閒置的儲油設施。發生緊急事態時，也可優先釋放原油供應日本市場，進一步確保日美兩國能源穩定供應。

隨著中東情勢惡化對全球能源市場造成衝擊，日美兩國均對油價上漲可能帶來的經濟壓力表達關切。預料在日美領袖會談中，如何穩定燃料價格並確保能源供應，將成為雙方討論的核心議題。