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不妙？美國2月PPI年增3.4% 遠比預期熾熱

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國2月PPI年增率達3.4%，遠超市場預期。
美國2月PPI年增率達3.4%，遠超市場預期。

美國2月生產者物價指數（PPI）的增速遠比預期還快，且在中東戰火拉高油價、及進口傳導效應持續發酵下，可能進一步升溫。

路透報導，美國勞工部統計局18日公布，2月最終需求PPI月增率為0.7%，年增率則為3.4%，均較1月躍升，也雙雙超越市場預期。

上月PPI飆升主因是服務成本增加0.5%，凸顯價格壓力正擴及服務領域，這並非聯準會（Fed）所樂見，決策官員先前將近期通膨加速，歸因於與服務關聯較淺的關稅。

近期的通膨數據尚未反映中東戰事影響，卻凸顯即便在戰爭開打之前，通膨已成問題。

美國與以色列2月底掀起對伊朗的戰火，已推升國際油價逾40%。經濟學家預估，戰事的通膨效應，將顯現在下個月公布的3月消費者與生產者物價指數。

Fed 18日將結束為期兩天的政策會議，外界預估將按兵不動；決策官員將提交新的經濟預估，通膨預期可能會上修。金融市場如今預估Fed今年只會降息一次。

國際油價 以色列 通膨 降息 美國 物價

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