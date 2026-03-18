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中東戰爭釀航運危機 國際海事組織緊急開會因應

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

國際海事組織（IMO）秘書長今天在一場緊急會議開幕時，呼籲採取「務實措施」來保護受中東戰爭威脅的商船。值此之際，數以千計的船舶及海員正受困於波斯灣。

法新社報導，聯合國海事機構IMO負責監管國際航運安全，將在倫敦總部舉行為期兩天的會議，討論緩解當前這場航運危機的做法。

這次會議對IMO全部176個會員國、數十個非政府組織及海事產業機構開放。會議開始當下，正值伊朗以色列美國聯手空襲後進行報復，癱瘓關鍵海運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及其附近的商業航運。

根據IMO最新消息，大約2萬名海員受困在荷莫茲海峽以西海域3200艘左右的船舶上。

IMO秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）在會議開幕時表示：「這種情況令人無法接受，不是長久之計。」他敦促會員國聚焦於能解決當前情況的「務實措施」。

杜明奎還說：「航運業一再展現其韌性，但地緣政治正將這個產業推向極限。每當航運淪為這類衝突的附帶損害時，全球都會受到負面衝擊。」

IMO 40個理事會成員國明天可能表決多項決議草案，其中包括一項「建立安全海上廊道，好讓受困於波斯灣（Persian Gulf）的海員與船舶安全撤離」的提案。不過就算草案通過，決議仍不具約束力。

地緣政治 秘書長 以色列 伊朗 美國 航運 中東 荷莫茲海峽

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