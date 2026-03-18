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伊拉克恢復出口、油價小幅回落 亞股普遍上揚

中央社／ 香港18日綜合外電報導
中東戰事尚未出現緩解跡象，油價仍維持在每桶約100美元，可能引發新一輪通膨壓力。路透
中東戰事尚未出現緩解跡象，油價仍維持在每桶約100美元，可能引發新一輪通膨壓力。路透

荷莫茲海峽航運受阻之際，伊拉克今天宣布，已透過土耳其港口恢復有限石油出口，油價今天下跌；此外，在華爾街科技股領漲帶動下，亞洲股市今天普遍上揚。

法新社報導，原油價格小幅回落的同時，美軍已對伊朗鄰近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海岸線目標發動精準打擊，而德黑蘭也對波斯灣產油鄰國發動攻勢。

儘管中東戰事尚未出現緩解跡象，油價仍維持在每桶約100美元，可能引發新一輪通膨壓力，但在衝突初期全球金融市場劇烈震盪，市場恐慌情緒飆高，導致全球股市連番重挫後，投資人已重新進場。

然而，分析師警告，倘若危機持續、能源成本隨荷莫茲海峽幾近封鎖而飆升，市場樂觀情緒可能消退。全球約1/5的原油運輸行經荷莫茲海峽。

這也讓各國央行陷入兩難，一方面需要降息以支撐經濟，另一方面又面臨物價上升、可能需要提高借貸成本的壓力。

股市方面，在蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）等科技股領漲帶動下，華爾街股市走高，激勵亞洲股市上揚。

首爾股市大漲逾5%，主因晶片大廠三星（Samsung）與SK海力士（SK hynix）股價勁揚，不過韓國股市基準股價指數KOSPI仍較戰前高點下跌逾6%。

日股基準日經225指數今天上漲近2.9%，香港、上海、台北、雪梨、新加坡、孟買、曼谷和威靈頓股市也同步走高。

油價 金融市場 荷莫茲海峽 亞股 伊拉克 石油

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