快訊

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

背債5千萬13年還不完 馬國弼50歲扛全家：三代租屋還剩500萬未清

聽新聞
0:00 / 0:00

首超日本！這東南亞國家力拚半導體 關鍵科技業員工薪水勁增27%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
人力業者的統計顯示，大馬高階科技業員工的薪水已超越日本。 路透
人力業者的統計顯示，大馬高階科技業員工的薪水已超越日本。 路透

根據18日公布的報告，馬來西亞關鍵科技業員工的薪水，已首度超越日本，反映大馬蓬勃發展的半導體產業已吸引更多投資，以及數位領域的競爭加劇。

招聘業者瀚納仕日本的數據顯示，在主管職中，馬來西亞科技長的年薪上緣比一年前增加27%至2,800萬日圓（17.6萬美元），超越日本的2,600萬日圓。

瀚納仕日本執行董事托倫說，大馬近年來薪水呈飛躍式成長，得益於強勁的外國直接投資，與當局力拚把北部的檳城發展成半導體重鎮。

托倫說，「馬來西亞的薪水增長是結構性使然，而非周期現象」，歸功於10年期的全國半導體策略發展計畫，把供應鏈從組裝與測試等環節，向上移動至高附加價值的晶片設計、先進封裝、晶圓製造領域。

他指出，馬來西亞正從製造業樞紐轉型成創新研發重鎮，因此薪水可能在一段時間內持續上揚。

根據瀚納仕日本的報告，過去一年，馬來西亞薪水普遍勁增，約30%的勞工回報其薪資增幅超過6%，比重為包含中、港、星、日共五個受訪市場中最高。

相較下，日本僅14%的員工薪資躍增逾6%，在五個市場敬陪末座，更有56%的日本專業人士不滿薪資待遇，65%考慮轉職，均為亞洲最高。

瀚納仕日本說，原因出在日本的結構性特徵，包括國內市場廣大、較不受國際競爭影響，導致當地企業聚焦於本地市場，降低將員工薪資匹配國際水準的壓力。日企也較重視資本投資而非人才投資。

馬來西亞 日本 薪水 科技業 半導體

延伸閱讀

SEMI曹世綸：AI需求強勁 記憶體價飆漲 2035年產值破2兆美元

主力客戶國內外同步擴建 崇越今年營收和獲利再戰新高

半導體需求續攀升！台積電開年薪220萬 中山大學就博會搶才

中山大學就博會爆人潮！半導體最搶手 台積電年薪220萬搶才

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美國開30天「人道走廊」 亞洲爭搶俄羅斯石油價格狂飆

在美國為彌補中東供給中斷暫停制裁俄羅斯石油後，亞洲各國政府正爭搶俄國石油，非洲也急忙尋找新燃料供給。

首超日本！這東南亞國家力拚半導體 關鍵科技業員工薪水勁增27%

根據18日公布的報告，馬來西亞關鍵科技業員工的薪水，已首度超越日本，反映大馬蓬勃發展的半導體產業已吸引更多投資，以及數位領域的競爭加劇。

美伊開火、油價急速上升 南韓石油資源警報上調至「注意」

美伊開火導致國際油價急速上升，南韓產業通商部今天表示，因原油運輸條件惡化，及供應鏈、貿易等不確定性，將原油的資源安全危機...

泰國能源價漲…曼谷多家加油站油品售罄 駕駛撲空民怨四起

泰國汽柴油價格今天調漲，各地加油站未再出現先前排隊現象，但多家加油站的油品已被搶購一空，須待今晚或明天補給。泰國政府數次...

台記憶體廠再迎利多？三星工會93%壓倒性贊成罷工 5月恐上演停產18天

南韓三星電子的工會今天投票，以壓倒性票數同意授權舉行罷工，凸顯與績效獎金相關的勞資糾紛擴大，若接下來與資方談不攏，5月就會展開為期18天的大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。