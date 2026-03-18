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美伊開火、油價急速上升 南韓石油資源警報上調至「注意」

中央社／ 首爾18日專電
南韓產業通商部今天表示，因原油運輸條件惡化，及供應鏈、貿易等不確定性，將原油的資源安全危機警報由原本「關心」階段調至「注意」階段。 路透社
南韓產業通商部今天表示，因原油運輸條件惡化，及供應鏈、貿易等不確定性，將原油的資源安全危機警報由原本「關心」階段調至「注意」階段。 路透社

美伊開火導致國際油價急速上升，南韓產業通商部今天表示，因原油運輸條件惡化，及供應鏈、貿易等不確定性，將原油的資源安全危機警報由原本「關心」階段調至「注意」階段。

產業通商部表示，資源安全危機警報分為關心、注意、警戒、嚴重4個等級，並依據「國家資源安全特別法」第23條，綜合考量危機情勢的嚴重程度、對民生與國家經濟的影響後發布。

另外，雖然天然氣的國際價格也飆升，引發發電成本上升的憂慮，不過產業部指出，即使卡達天然氣進口全面中斷，也已確保可使用至年底的替代供應量，且非中東來源的天然氣進口也運作順暢，因此判斷維持目前「關心」階段。

配合原油警報升至「注意」階段，政府將加強供應擴大與需求管理措施，包括積極推動行使國際共同儲備優先購買權，確保不經荷莫茲海峽運輸的替代供應，以及引進海外生產原油等措施。

另一方面，南韓政府也將加強需求管理，由於中東局勢可能長期化，需要國民共同克服危機。產業部指出，政府將與氣候能源環境部等相關部門合作，在公部門實施「強制性節能措施」，並在民間推動自願節能活動，必要時導入義務措施，以具體化各項石油需求減少方案。

產業部長金正官表示，「政府將靈活應對情勢變化，同時達成穩定原油供應與民生的目標。」他也呼籲，「希望國民也能關注當前情勢，共同參與克服危機。」

天然氣 中東情勢 國際油價 以色列 伊朗 美國 南韓 石油

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