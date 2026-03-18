泰國能源價漲…曼谷多家加油站油品售罄 駕駛撲空民怨四起

泰國汽柴油價格今天調漲，各地加油站未再出現先前排隊現象，但多家加油站的油品已被搶購一空，須待今晚或明天補給。泰國政府數次強調，石油庫存足夠，也未發生能源危機，但許多人仍在網路上抱怨加不到油。

全球能源價格因中東衝突走高，泰國油價凍漲15天的措施結束後，今天開始調整汽柴油價格。柴油每公升上漲0.5泰銖（約新台幣0.49元），每公升30.49泰銖；汽油每公升漲1泰銖，每公升約31至32泰銖；含20%乙醇的E20混合汽油則下調0.79泰銖，每公升27泰銖。

泰國各地加油站過去幾天湧現排隊人潮，隨著油價今天調漲，搶著加油的車潮雖趨緩，曼谷未再出現排隊情況，但多家加油站油品已提前售罄，有駕駛反映，不少加油站無油可加或限制加油量，社群媒體上民怨四起。

車子剛駛入加油站，就被員工引導至出口的汽車駕駛告訴中央社，她今天去了很多家加油站都撲空，並說，「有些加油站規定一次只能加500泰銖的汽油，我只能看到加油站就進去看看」。另一位機車駕駛則抱怨，對油價上漲無能為力，因無論如何「仍需燃料才能騎車」。

泰國國家石油（PTT）14日建議加油站，限制四輪汽車每次最多只能加500泰銖的汽柴油、六輪以上的車輛最多1000泰銖，並禁止使用攜帶式油箱加油。

曼谷一家加油站今早在入口處擺放「所有油品已售罄」的手寫公告，員工向中央社表示，今早9時所有油品已全數售罄，仍不確定何時才會補給。

她說：「今天再看看情況，預計燃油晚上8點多會抵達（加油站），到時可能有汽油，明天應該就能恢復正常加油了。」

2月大選成功連任的人民黨（People's Party）議員沙西南（Sasinan Thamnithinan）的選區位於曼谷賽邁區（Sai Mai），過去幾天，她依黨中央要求，視察選區內的各加油站，發現普遍出現大量排隊加油的車潮。

沙西南指出，政府雖承諾國內的燃料足夠，卻出現加油站汽油短缺情況，呼籲當局須更公開透明，讓民眾了解泰國燃料庫存實際剩下多少。

她對中央社說：「燃油若供應不足，政府需思考如何補貼燃油以降低價格，從長遠來看，則得為人民制定相關因應計劃。」

泰國能源部長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）17日表示，目前泰國石油儲備可滿足國內95天需求，相關部門正加快解決運輸問題，並坦承目前汽機車燃油需求明顯較高。

另外，沙西南表示，除了油價上漲，她今早走訪市場也發現商家收入受到影響，因為塑膠原料漲價，導致成本增加，她希望政府能關注物價成本，以免民生受到衝擊。