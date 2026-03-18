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台記憶體廠再迎利多？三星工會93%壓倒性贊成罷工 5月恐上演停產18天

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓三星電子的工會投票，以壓倒性票數同意授權5月舉行罷工，凸顯與績效獎金相關的勞資糾紛擴大。美聯社
南韓三星電子的工會投票，以壓倒性票數同意授權5月舉行罷工，凸顯與績效獎金相關的勞資糾紛擴大。美聯社

南韓三星電子的工會今天投票，以壓倒性票數同意授權舉行罷工，凸顯與績效獎金相關的勞資糾紛擴大，若接下來與資方談不攏，5月就會展開為期18天的大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。

三星工會表示，在參與投票的66,019名員工中，有93%支持罷工計畫。

工會指出，若勞資雙方無法達成協議，員工計劃自5月21日起展開為期18天的罷工。工會表示，壓倒性的支持率是對管理層發出的「強烈警告」，要求回應工會訴求。

三星方面未立即回應置評請求。

在全球半導體供應早已因AI資料中心需求強勁而趨緊的情況下，若三星電子發生大罷工，可能進一步惡化供應瓶頸，影響從汽車、電腦到智慧手機等多個產業。

隨著在去年底展開的薪資協商談判破局，工會成員在上周開始投票。該工會代表近9萬名員工，約占三星在南韓12.5萬名員工的七成以上。

此次糾紛的核心為三星員工對於績效獎金（OPI）制度的公平性，工會要求取消超額利潤績效獎金（OPI）上限定於年薪50%的規定，並將整體獎金金額規模與營業利益掛鉤。然而，相關訴求無法與資方達成共識。

此前，競爭同業SK海力士在去年9月接受工會提出的薪酬改革要求，這使得三星員工對薪資差距的不滿升高，促使工會會員在數周內加快腳步向資方施壓，要求公司比照SK海力士，取消獎金上限。

三星則表示，在資本密集且具周期性的產業中，若取消獎金上限，將使公司在未來投資及股東回報的資金安排上面臨挑戰。

根據研究機構Counterpoint的數據，三星高度仰賴在南韓本土生產記憶體，該公司DRAM晶片全部都在本土生產，三分之二的NAND晶片也在本土製造。

興國證券分析師孫仁俊（Sohn In-joon）指出，由於要廢除獎金上限的這項議題相當棘手，工會若要達成協議，將面臨一場艱難挑戰。他說，若提高上限，可能擴大晶片業務與手機、電視等其他業務之間的薪資差距，而後者因競爭加劇及晶片價格上漲，預料獲利表現將較為疲弱。

智慧手機 南韓 三星電子

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