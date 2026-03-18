黃仁勳逛GTC夜市 鍾情「台灣攤」嗑涼麵、抄手

輝達執行長黃仁勳今天在女兒陪同下逛GTC夜市引發轟動，在主舞台發言後快速掃過攤位，並在全場唯一一家台灣攤位前停留最長時間，開心與老闆夫婦聊天，直說女兒買給他的小吃很讚，現場試吃了涼麵、抄手。

熱鬧音樂聲中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳意外現身舞台，全場歡聲雷動。

輝達員工在一旁高舉今年GTC大會很夯的「龍蝦」玩偶，為老闆助陣，黃仁勳高喊「現在正是龍蝦的季節」，不忘促銷新推出的代理型作業系統NemoClaw。

「你們都知道，我最喜歡夜市了。」黃仁勳說，「很喜歡那些（夜市）裡面的人，他們靠自己的手藝謀生，做得非常出色。」

他開玩笑對科技人士表示：「（你們）一定要多花點錢喔...吃到撐。」

走下主舞台後，他在女兒黃敏珊陪同下走進攤位，蜻蜓點水般地與攤商打招呼，走到掛有「台灣小吃」（Taiwanese）的攤位時特地停留，與老闆和老闆娘聊天、合照。

黃仁勳連2年在同一家、也是全場唯一的台灣攤位「梁媽媽家」停留，去年外帶10碗乾麵，今年試吃涼麵、紅油抄手。

「梁媽媽家」近2年與輝達合作供餐，第三代老闆Austin告訴記者，黃敏珊稍早買了小吃說要給黃仁勳吃，「我剛問他（黃仁勳）好不好吃，他說好吃。」

老闆娘Jodie說，去年很意外黃仁勳造訪，今年多做了準備，希望黃仁勳能吃得開心。

黃仁勳在舞台上時也分享，小時候，爸媽經常帶他去夜市，他總是跑去看別人怎麼做菜，「我超愛看別人工作，沒有什麼比看人家工作的時候更讓我開心的了。」

他也說，有一次他亂晃，一位廚師正在清理刀子，他站在旁邊，結果那把刀劃到了他的臉，留下一道疤，這讓他對夜市有了深刻印象，所以他的數位分身臉上也有這樣的痕跡。