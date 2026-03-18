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OpenAI與亞馬遜500億美元交易踩紅線？微軟考慮開告 為了這一點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟與OpenAI之間的嫌隙似有加深跡象。路透
微軟與OpenAI之間的嫌隙似有加深跡象。路透

微軟正在評估是否對亞馬遜OpenAI所達成的規模500億美元交易採取法律行動，原因是這項交易可能違反微軟與OpenAI之間的獨家雲端合作協議。若微軟真的發動訴訟，將引發科技巨頭之間的衝突。

英國金融時報報導，爭議的核心在於，亞馬遜旗下雲端服務AWS是否能提供OpenAI的新商業產品「Frontier」，卻同時不違反微軟與OpenAI長期協議的。該協議規定，所有對OpenAI模型的存取，必須透過微軟Azure雲端平台進行。

這份協議的安排，對微軟極為有利，因為OpenAI的產品正幫助推動Azure營收創下歷史新高。

亞馬遜與OpenAI表示，他們正在打造一套可繞過與微軟合約限制的系統。然而，知情人士指出，微軟高層對此說法提出質疑，認為這種做法在技術上不可行，且即使未必違反合約條文，也違背協議精神。

在Frontier推出前，各方仍持續協商，希望在不訴諸法律的情況下解決爭端。

一位熟悉微軟立場的人士表示：「我們非常清楚合約內容。如果他們違約，我們就會提告。」

這項法律威脅也凸顯微軟與OpenAI之間更廣泛的裂痕。隨著OpenAI試圖鬆綁早期合約限制，並拓展多元雲端合作，其最大金主微軟也日益將OpenAI視為自家在企業AI服務領域的競爭對手。

根據知情人士，OpenAI認為與亞馬遜的合作計畫，與現有的微軟協議並不衝突。

這位人士補充說，微軟在面臨美國、英國與歐盟對Azure涉嫌反競爭授權行為的監管調查之際，不太可能真的發動訴訟，以避免引來更多審查。

OpenAI最快可能於今年啟動首次公開發行股票（IPO）計畫，但若與微軟的爭議進入法院，可能會受到影響。儘管OpenAI上月剛完成1,100億美元融資，但仍需要籌措更多資金，以支應訓練與運作大型語言模型所需的龐大運算資源。

歐盟 英國 亞馬遜 OpenAI 微軟

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