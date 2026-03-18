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FT訪調經濟學者：油價上漲 將使Fed先停止降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
多數經濟學者認為，油價大漲可能使聯準會（Fed）停止降息。路透
多數經濟學者認為，油價大漲可能使聯準會（Fed）停止降息。路透

英國金融時報（FT）對47位學院派經濟學者所做的最新訪調顯示，多數經濟學者認為，油價大漲可能打擊美國經濟成長、導致通膨惡化，並使聯準會（Fed）停止降息。

目前美國西德州原油期貨盤旋在每桶約95美元水準，比2月底上漲近50%，並推升汽、柴油價格。學者表示，如果油價維持在100美元上下，美國經濟成長將明顯下降。

聖地牙哥加州大學教授、能源市場專家漢彌爾頓表示，「關鍵問題是荷莫茲海峽封閉的程度和時間長短。如果持續一個月左右，將非常嚴重。我認為這將使我們大幅下修對今年的經濟成長預估」。

約68%受訪學者預測，若油價今年底前一直維持在100美元，比起原先預測的75美元腳本，美國國內生產毛額（GDP）成長率將至少下修0.25-0.5個百分點。只有2%的受訪者認為油價居高對美國經濟有利，其餘學者預料影響不大。美國去年第4季GDP成長率已縮小到0.7%，遠低於第3季時的4.4%。

但白宮官員表示，這場戰爭對美國經濟的傷害不大。白宮全國經濟委員會主任哈塞特表示，「如果戰爭拖長，並不會對美國經濟造成多大干擾。對消費者將造成傷害，而我們必須考慮必須如何因應，但這的確是我們現在較不擔心之事，因為我們很有信心戰局比我們預定的進度超前」。

戰爭也使Fed陷入困境，必須在優先對抗通膨，或是因應勞動市場走軟之間取得微妙的平衡；而燃料價格上漲，可能削弱民眾對Fed抑制通膨的信心。

80%的受訪學者表示，如果油價長期維持在100美元附近，今年底時，通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數將至少比目前2.8%的年升幅，再提高0.25-0.5個百分點。學者並表示，Fed要使通膨降到2%目標，現在必須等待更久，60%預料至少要到2028年上半年，通膨率才可能回到2%。

目前觀察家普遍預期Fed本周將維持利率不變，較不確定今年底時利率是否會低於目前水準；三分之一的受訪者預料今年底前不會降息，比率高於去年12月的15%。市場則預期，油價上漲將使Fed首次降息的時間延後到明年春季。

通膨 大學教授 美國 油價 Fed

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