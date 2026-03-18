油價回落！庫存暴增壓過戰火升級 伊朗報復擴大仍撐不住行情

在中東戰火持續升溫之際，國際油價卻意外走跌。國際基準布蘭特原油周三下跌1.17%至每桶102.19美元，美國西德州原油（WTI）下跌1.81%至94.56美元，顯示市場短線由供需數據主導，非單純反映地緣政治風險。

本輪油價回落的關鍵在於美國庫存大幅增加。根據美國石油協會（API）數據，截至3月13日當周，美國原油庫存激增656萬桶，遠高於市場預期的38萬桶，顯示需求動能不如預期強勁，使價格承壓。

與此同時，供應面出現改善訊號。伊拉克與庫德自治區達成協議，將恢復經由土耳其傑伊漢港出口原油，避開目前幾乎封鎖的荷莫茲海峽。儘管此舉僅能部分彌補缺口，但仍緩解市場對供應全面中斷的最壞情境預期。

地緣政治風險尚未降溫。伊朗在其最高國安領袖拉里賈尼遭擊殺後，對以色列與美國資產展開大規模報復。伊朗革命衛隊宣稱，已以飛彈打擊逾百個以色列軍事與安全目標，並對特拉維夫發動無人機與飛彈聯合攻擊，造成至少2人死亡。

攻擊範圍同時擴及美國與盟友據點。伊朗向美國駐巴格達大使館發射爆炸型無人機，並在阿聯一處澳洲空軍基地附近發射飛行器，顯示衝突持續外溢。

在能源基礎設施方面，阿聯沙哈氣田停產、富查伊拉石油設施起火，加上油輪與航道安全風險，使荷莫茲海峽實質上維持封閉狀態。

美國則持續加強軍事行動以重啟航道。美軍已動用重型鑽地炸彈打擊伊朗在海峽附近的飛彈據點，並尋求盟國協助護航油輪通行。市場解讀，此舉可能逐步改善航運安全。

分析指出，油價目前呈現戰爭溢價與基本面壓力拉鋸。花旗預估，若海峽中斷持續，全球供應恐減少每日1,100萬至1,600萬桶，油價可能升至每桶110至120美元；若衝突進一步升級，甚至可能挑戰150美元以上。

但另一方面，短期庫存累積與替代出口路線啟動，使市場出現緩衝。西太平洋銀行（Westpac）認為，在戰事未見終點、但供應尚未全面崩潰下，布蘭特油價將維持在95至110美元區間震盪。