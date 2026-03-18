三星看好記憶體需求！宣布考慮「多年期長約」取代季約或年約 穩定供應

三星電子今天（18日）召開年度股東大會，看好AI熱潮帶動今年晶片需求持續強勁，但示警記憶體漲價可能影響電腦與手機出貨量；該公司同時考慮將記憶體合約從「季約」或「年約」轉向「多年期合約」，幫助穩定供應並緩解對關鍵零件短缺的擔憂。三星也透露，德州廠明年下半年開始為特斯拉量產晶片。

三星電子共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉在年度股東大會上表示，公司正考慮將目前的季度或年度合約延長為三年至五年。他指出，由於對AI記憶體晶片的需求預期在2026年持續飆升，延長合約有其必要性。

三星表示，代理型AI的實質應用價值正帶動用戶數快速成長，並推升客戶需求，導致不只是高頻寬記憶體（HBM），連SSD（固態硬碟）及用於伺服器的其他晶片的訂單都出現「爆發式」成長。

消息出爐後，三星電子股價盤中飆漲6.5%，連續第三個交易日上漲，帶動其他集團關聯企業股價走高。

全球記憶體晶片市場由SK海力士、三星和美光主導。近年來，這三家公司將生產重心轉向專為輝達（Nvidia）AI加速器設計的HBM，導致傳統記憶體產量短缺。

這種供應缺口開始衝擊企業利潤、打亂公司計劃，並推高筆電、智慧手機、汽車和資料中心等產品價格；許多人預期在情況改善之前，短缺問題將進一步加劇。SK集團董事長崔泰源本周表示，由於半導體生產本身存在結構性限制，全球供應短缺可能還會持續四到五年。

在股東會上，三星電子晶圓代工事業部負責人韓鎮滿（Han Jin-man，音譯）表示，預期明年下半年在德州的工廠開始量產特斯拉的晶片。

對於整體需求，全永鉉表示，「我們預期迎接有利的商業環境，原因是AI需求增加以及因此導致的記憶體供應短缺」。「然而，風險因素仍然存在，包括全球總體經濟環境的不確定性，例如關稅問題及以對整機業務（指電視、手機和家電產品）造成成本負擔。」

三星股價今年來已飆升至歷史新高，自1月以來已上漲62%，遠超過韓國大盤指數34%的漲幅，令股東大為滿。最新的光景也一掃全永鉉在去年的股東會上為三星最初錯失AI晶片市場而向股東道歉、股東不滿的頹勢。