亞馬遜CEO喊話：AWS營收將衝至6,000億美元 AI成翻倍關鍵

亞馬遜（Amazon）執行長傑西（Andy Jassy）在一場公司全員會議中表示，他預期人工智慧（AI）將帶動雲端運算業務Amazon Web Services（AWS）達到6,000億美元年營收，較他先前的預估高出一倍。

根據路透取得的發言內容，傑西指出，過去幾年他原本認為，未來10年AWS年營收可能達約3,000億美元，成為穩定成長的核心業務，但在AI帶動下，「AWS有機會將這個數字至少翻一倍」。

亞馬遜周二召開例行的全體員工會議，向內部說明各項業務進展，包括無人機配送、廣告銷售，以及Amazon Fresh生鮮業務等。

AWS在2025年的營收為1,287億美元，較2024年成長19%。若依傑西的最新預測，未來十年年均成長率將接近17%。他並未進一步說明營收結構細節，亞馬遜發言人也未就相關談話補充評論。

另一方面，華爾街對亞馬遜今年高達2,000億美元的資本支出計畫反應冷淡。該筆資金主要用於AI發展與相關基礎建設布局，股價因而大跌。在周二的問答環節中，傑西回應相關質疑時淡化外界解讀，直言「這只是一種說法」。

他強調，AI「為大家提供了難得的機會，能夠打造出規模龐大的業務，而我們也確實看到非常明確且強勁的需求訊號。我們之所以投入這2,000億美元資本支出，並不只寄望AI大有作為。」

他補充：「AWS的成長速度越快，短期內所需資本支出也愈多，因為必須提前布局土地、電力、建築、晶片、伺服器與網路設備等，這些都需在實現獲利之前好幾年就做好準備」。

亞馬遜股價周二收漲1.63%至215.2美元。