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半導體女王蘇姿丰訪韓！直攻Naver、三星 AI晶片合作有譜
超微（AMD）執行長蘇姿丰18日訪問南韓，接連會晤Naver與三星電子高層，聚焦人工智慧（AI）資料中心與晶圓代工的合作，釋出擴大在韓布局AI業務的明確訊號。
韓媒Chosunbiz報導，蘇姿丰當天上午現身位於京畿道城南市的Naver總部，準備與Naver執行長崔秀妍會面。她在會前簡短接受媒體採訪時，明確指出此行目的正是為了擴大AMD的AI事業版圖。
對於是否將向Naver的資料中心供應AI晶片，蘇姿丰回應：「我們今天會討論這個問題。」Naver作為AI半導體的潛在客戶，市場關注雙方是否進一步深化合作，以強化雲端與生成式AI基礎建設。
除Naver外，蘇姿丰預計今天下午與三星電子裝置解決方案（DS）部門負責人、副董事長全永鉉與總裁韓鎮滿等半導體高層交流，並前往平澤參觀產線。外界預期，雙方將討論從記憶體擴大至晶圓代工的合作可能性。
對於與三星晶圓代工合作的前景，蘇姿丰表示「有很多事情可以討論」。據傳，蘇姿丰此行也可能會晤三星電子會長李在鎔，就強化雙方實質合作的具體方案進行商議。
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