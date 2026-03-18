快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體女王蘇姿丰訪韓！直攻Naver、三星 AI晶片合作有譜

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰。美聯社
超微（AMD）執行長蘇姿丰。美聯社

超微（AMD）執行長蘇姿丰18日訪問南韓，接連會晤Naver與三星電子高層，聚焦人工智慧（AI）資料中心與晶圓代工的合作，釋出擴大在韓布局AI業務的明確訊號。

韓媒Chosunbiz報導，蘇姿丰當天上午現身位於京畿道城南市的Naver總部，準備與Naver執行長崔秀妍會面。她在會前簡短接受媒體採訪時，明確指出此行目的正是為了擴大AMD的AI事業版圖。

對於是否將向Naver的資料中心供應AI晶片，蘇姿丰回應：「我們今天會討論這個問題。」Naver作為AI半導體的潛在客戶，市場關注雙方是否進一步深化合作，以強化雲端與生成式AI基礎建設。

除Naver外，蘇姿丰預計今天下午與三星電子裝置解決方案（DS）部門負責人、副董事長全永鉉與總裁韓鎮滿等半導體高層交流，並前往平澤參觀產線。外界預期，雙方將討論從記憶體擴大至晶圓代工的合作可能性。

對於與三星晶圓代工合作的前景，蘇姿丰表示「有很多事情可以討論」。據傳，蘇姿丰此行也可能會晤三星電子會長李在鎔，就強化雙方實質合作的具體方案進行商議。

晶圓代工 人工智慧 半導體 蘇姿丰 三星電子

延伸閱讀

進華府「深水區」談軍購 盧秀燕：別輕忽戰爭可能性籲做好準備

不滿薪資差距…三星電子恐於5月罷工 半導體供應瓶頸恐加劇

美韓攜手打造AI資料中心 華府視全球AI競賽一大勝利

與中國別苗頭 Nvidia支持新創 聯手南韓建AI模型

相關新聞

黃仁勳攻陸：輝達H200重啟生產、Groq新晶片登場 夾縫搶AI市場

為因應複雜的美中出口管制環境並搶攻中國市場商機，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接連釋出兩項重大策略布局。他周二（18日）證實，在取得美國政府出口許可後，公司已重啟符合對中國出口規範的H200晶片生產；與此同時，路透獨家披露，輝達正準備為中國市場開發一款基於Groq技術的新款AI晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

美伊戰火衝擊航運與原料！全球通膨難避免…你我將成最大受害者？

美伊持續開戰，全球經濟供應鏈首當其衝。荷姆茲海峽航運受阻，使油價、燃料與運費同步飆升，航運公司加徵附加費、運價指數顯著走高，成本壓力開始向產業與消費者層層轉嫁，下游石化原料也因為運輸延誤，企業相繼發出

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

亞馬遜CEO喊話：AWS營收將衝至6,000億美元 AI成翻倍關鍵

亞馬遜（Amazon）執行長傑西（Andy Jassy）在一場公司全員會議中表示，他預期人工智慧（AI）將帶動雲端運算業務Amazon Web Services（AWS）達到6,000億美元年營收，較他先前的預估高出一倍。

半導體女王蘇姿丰訪韓！直攻Naver、三星 AI晶片合作有譜

超微（AMD）執行長蘇姿丰18日訪問南韓，接連會晤Naver與三星電子高層，聚焦人工智慧（AI）資料中心與晶圓代工的合作，釋出擴大在韓布局AI業務的明確訊號。

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520%！公司還在燒錢 市場為何瘋搶？

無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲，盤中一度狂飆700%，收盤仍大漲520%至31美元，創下近一年來美國新股最佳首日表現，僅次於去年媒體公司Newsmax轟動上市行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。