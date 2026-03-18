快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520%！公司還在燒錢 市場為何瘋搶？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲520%至31美元。圖為Swarmer的AI無人機2024年6月27日於烏克蘭基輔地區飛行。路透
無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲520%至31美元。圖為Swarmer的AI無人機2024年6月27日於烏克蘭基輔地區飛行。路透

無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲，盤中一度狂飆700%，收盤仍大漲520%至31美元，創下近一年來美國新股最佳首日表現，僅次於去年媒體公司Newsmax轟動上市行情。

Swarmer股價劇烈波動，多次觸發熔斷機制，包括開盤後不到一分鐘即因震盪停牌，當時股價一度下跌逾10%，隨後快速翻揚。

該公司以每股5美元發行300萬股，募資約1,500萬美元，當時估值僅約6,000萬美元；經過首日交易後，市值迅速膨脹至逾3.8億美元。

Swarmer並不是硬體製造商，而是一家專注於軟體開發的公司，其技術可讓無人機如鳥群般大規模協同運作，自2024年4月以來已在烏克蘭戰場執行逾10萬次任務，具備實戰驗證。

儘管技術前景備受看好，但該公司的財務狀況仍處於早期階段。文件顯示，截至2025年12月31日止的年度，公司營收僅為309,920美元，較前一年下滑約6%。同時，虧損狀況亦持續擴大，全年淨損約850萬美元，顯示仍處於燒錢階段。

Swarmer首日強勢表現，反映投資人押注國防支出擴張，以及低成本、自主化作戰系統的發展趨勢。在地緣政治緊張升溫下，2026年美國國防類股延續去年的強勢格局。

華爾街日報同日報導，美國國防部正推動量產「低成本無人作戰攻擊系統」（LUCAS）自殺式無人機。該系統由SpektreWorks開發，源自逆向工程伊朗Shahed無人機，單價約5.5萬美元、射程逾400海里，目標是取代高成本巡弋飛彈

政策動向進一步印證低成本、可消耗型武器成為主流，帶動產業評價上修；無人機製造商AeroVironment股價一度上漲5.1%，也強化市場對Swarmer這類AI無人機軟體公司的成長預期。

國防支出 烏克蘭 巡弋飛彈 無人機

延伸閱讀

美光市值飆破5,000億美元！記憶體處置股照飆、4強成交值狂壓台積電

兩岸靚人物／MiniMax創辦人閆俊杰 用技術驅動經營之路

無人機等戰備需求高漲 法人點名三檔可望受惠

11檔 ETF 展現超人氣 低接買盤出籠 市值型、科技型受寵

相關新聞

黃仁勳攻陸：輝達H200重啟生產、Groq新晶片登場 夾縫搶AI市場

為因應複雜的美中出口管制環境並搶攻中國市場商機，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接連釋出兩項重大策略布局。他周二（18日）證實，在取得美國政府出口許可後，公司已重啟符合對中國出口規範的H200晶片生產；與此同時，路透獨家披露，輝達正準備為中國市場開發一款基於Groq技術的新款AI晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

美伊戰火衝擊航運與原料！全球通膨難避免…你我將成最大受害者？

美伊持續開戰，全球經濟供應鏈首當其衝。荷姆茲海峽航運受阻，使油價、燃料與運費同步飆升，航運公司加徵附加費、運價指數顯著走高，成本壓力開始向產業與消費者層層轉嫁，下游石化原料也因為運輸延誤，企業相繼發出

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

亞馬遜CEO喊話：AWS營收將衝至6,000億美元 AI成翻倍關鍵

亞馬遜（Amazon）執行長傑西（Andy Jassy）在一場公司全員會議中表示，他預期人工智慧（AI）將帶動雲端運算業務Amazon Web Services（AWS）達到6,000億美元年營收，較他先前的預估高出一倍。

半導體女王蘇姿丰訪韓！直攻Naver、三星 AI晶片合作有譜

超微（AMD）執行長蘇姿丰18日訪問南韓，接連會晤Naver與三星電子高層，聚焦人工智慧（AI）資料中心與晶圓代工的合作，釋出擴大在韓布局AI業務的明確訊號。

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520%！公司還在燒錢 市場為何瘋搶？

無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲，盤中一度狂飆700%，收盤仍大漲520%至31美元，創下近一年來美國新股最佳首日表現，僅次於去年媒體公司Newsmax轟動上市行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。