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川普38年前曾預告「奪下哈格島」！專家示警：皇冠上的寶石恐釀反噬

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗哈格島。法新社
伊朗哈格島。法新社

紐約時報報導，伊朗石油出口樞紐哈格島早在近40年前便吸引川普的目光，曾在1988年揚言「狠狠修理、奪下哈格島」。只是這顆「皇冠上的寶石」伴隨高風險代價。美國若對哈格島出手將適得其反，不只會打亂全球能源市場，還可能讓川普遭遇油價飆升帶來的經濟與政治反噬。同時，分析人士指出，伊朗扼住全球能源市場的關鍵，不在於是否控制哈格島，而是封鎖荷莫茲海峽的能力。

衛報2017年一篇報導指出，川普在1988年一次訪問中，被問及可能如何處理伊朗問題時表示，「我會對伊朗很強硬。他們一直在心理戰上壓著美國打，把我們搞得像傻子」。

川普並說：「但凡美國人員或船艦挨伊朗一下槍砲，我將狠狠修理哈格島。我會攻進去、把它拿下。」他還說，「伊朗連伊拉克都打不贏，卻能把美國耍得團團轉，打伊朗對世界來說是善舉」。白宮發言人李維特14日在X曾主動轉貼這篇報導，稱川普這輩子對伊朗的立場始終如一。

然而，紐時引述專家分析，不論是奪島或摧毀島上石油設施，只要美國重創伊朗產油與出口能力，導致伊朗石油退出全球市場，或逼使德黑蘭對區域其他基礎設施發動更具破壞性的報復攻擊，川普都將面臨能源價格進一步飆升的風險，進而引發經濟與政治上的連鎖衝擊。

由於哈格島距離荷莫茲海峽約400英里，華府智庫「戰略與國際研究中心」能源專家西格爾（Clayton Seigle）表示，伊朗已經掐住全球能源命脈，即便今天美軍拿下哈格島也解決不了問題，伊朗照樣能攻擊船隻與關鍵基礎設施，繼續左右區域能源出口。

華府智庫「捍衛民主基金會」資深顧問、主張對伊朗強硬的高德柏格（Richard Goldberg）指出，美軍奪島將面臨極大風險，只有兩個前提下奪島行動才有意義，一是伊朗以無人機或飛彈攻擊島上美軍的威脅仍在可承受範圍內；二是美國對輸往哈格島的石油具備某種程度的控制權。

卡內基國際和平研究院核子政策計畫主任艾克頓（James M. Acton）表示，伊朗維持封鎖荷莫茲海峽的價值，高於哈格島石油設施，因此即使被川普威脅毀島，也不太可能退讓。

研究波斯灣安全議題的麻省理工學院教授塔爾梅奇（Caitlin Talmadge）表示：「若奪取伊朗最重要的石油樞紐，也將徹底消除伊朗讓任何船隻通過海峽的經濟誘因，此舉可能適得其反。」

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