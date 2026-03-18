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Lululemon預測今年獲利再下滑 品質爭議與關稅重壓夾擊 新CEO仍難產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

瑜伽運動服飾商Lululemon預測連續第二年獲利下滑，本季財測令人失望，反映關稅、更高的支出帶來衝擊，在該公司應付產品問題、同時尋找新的執行長之際，凸顯出品牌進一步面臨壓力。

Lululemon預估本季營收介於24億至24.3億美元，低於分析師預期的24.7億美元；預期每股盈餘1.63至1.68美元，同樣低於市場預期的2.07美元。

全年而言，Lululemon預估營收113.5億至115億美元，也低於市場預期的115.2億美元；預估每股盈餘12.10至12.30美元，遠低於市場預期的12.58美元。

最新的財報幾乎沒有緩解投資人對Lululemon能否重拾過往成長動能的擔憂。Lululemon股價在周二盤後下跌 1.7%，截至收盤今年股價累計下跌23%，遠超過標普500指數同期跌幅。

Lululemon並未宣布新任執行長，但任命了一位資深服裝業高層主管加入董事會。彭博分析師戈雅爾在報告中表示：「下一任執行長將在決定公司能否扭轉局面方面扮演關鍵角色。」

疲軟的表現也為創辦人威爾森（Chip Wilson）此前呼籲策略調整、推動公司董事會全面改革提供額外理由。威爾森目前已不再在Lululemon任職，但自去年秋天起，他發起推動Lululemon改革的行動，在媒體刊登全版廣告批評管理層。

值此之際，Lululemon因衣服品質不佳且過於透明而受到批評，同時銷售面臨新興品牌如Alo Yoga和 Vuori激烈競爭影響。

回顧上季，Lululemon在美洲地區淨營收下滑4%。分析師戈雅爾說表示，國際業務仍然強勁，「但這不足以抵銷美國市場的疲軟。」

Lululemon管理層周二表示，在見到去年消費者對低價促銷商品需求上升後，公司正聚焦於提升美洲地區正價商品的銷售。臨時共同執行長法蘭克（Meghan Frank）受訪時透露，公司已聘請一位新的創意總監，他的首款產品將於本季上市，而本季一些產品推廣活動也獲得正面回饋。

目前，Lululemon面臨諸多獲利壓力。美國關稅上調與取消小額包裹關稅豁免措施，持續帶來大量成本。Lululemon預期今年關稅帶來的成本達3.8億美元，高於去年的2.75億美元；若計入緩衝措施，預期2026年的淨影響將達到2.2億美元，高於2025年的2.13億美元。

分析師 Lululemon 彭博

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