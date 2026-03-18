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美光股價創新高市值破5,000億美元！HBM4量產 搭上輝達AI順風車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美光市值突破5,000億美元。該股今年來累漲逾46%。路透
美光市值突破5,000億美元。該股今年來累漲逾46%。路透

記憶體大廠美光（Micron Technology）的股價周二收漲4.5%，推升公司市值首次突破5,000億美元，達約5,196億美元。市場在財報公布前情緒升溫，主因美光證實，用於輝達（Nvidia）新一代AI平台Vera Rubin的次世代高頻寬記憶體（HBM4）已進入量產，消除先前可能未能切入供應鏈的疑慮。

美光股價當日收在461.69美元。根據道瓊市場數據，該公司兩個月前才首次達到4,000億美元市值，如今再創里程碑。目前全球HBM4供應商僅有美光、SK海力士及三星電子。

記憶體市場供不應求，使供應商具備顯著定價能力。德意志銀行分析師Melissa Weathers指出，供需緊張將延續至2027年，且HBM所需矽晶量高於傳統DRAM，將支撐價格與毛利上行，美光有望持續調升平均售價，帶動營收與獲利成長。

美光並完成收購力積電位於台灣銅鑼的P5廠房，此舉將擴大其在台的無塵室空間，支援包括HBM在內的DRAM生產。不過新增產能預計要到2027年後才會明顯釋出，短期供給仍將維持吃緊。

儘管記憶體價格上漲可能抑制下游消費電子需求，RBC分析師Srini Pajjuri認為，資料中心已占DRAM營收逾半，HBM與DDR需求將持續至2027年，AI動能足以抵銷PC與手機市場疲弱。

Rosenblatt分析師Kevin Cassidy認為，此波上升周期至少會持續到2026會計年度第4季。他強調，在供給緊俏的環境下，客戶急於簽訂長期合約以鎖定供貨與價格，美光需向投資人證明其在擴產之餘，仍能維持議價能力。

根據FactSet調查，分析師預估，美光周三即將公布的會計年度第2季營收將達198億美元，年增145%；經調整每股盈餘預估為9.19美元，年增率高達489%。

輝達 記憶體 分析師 美光 DRAM

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