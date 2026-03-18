美伊戰火衝擊航運與原料！全球通膨難避免…你我將成最大受害者？

美伊持續開戰，全球經濟供應鏈首當其衝。荷姆茲海峽航運受阻，使油價、燃料與運費同步飆升，航運公司加徵附加費、運價指數顯著走高，成本壓力開始向產業與消費者層層轉嫁，下游石化原料也因為運輸延誤，企業相繼發出不可抗力通知，各環節的連鎖反應，讓消費者信心再度蒙上一層陰影。



一位塑化業者私下直言，美伊戰爭短時間內不會停，運輸費用、原料成本同步墊高，下游塑膠、化工和製造業的成本壓力上升，「最重要的是，下一波物價上漲、通貨膨脹看起來是可預見的事實了。」

這是大眾最不願看到的結論，也不是危言聳聽。

起因，必須從美伊戰爭對供應鏈的連鎖衝擊來理解。自美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動以來，這場突如其來的衝突迅速擴大成為牽動全球經濟供應鏈的重大危機，而戰事的直接焦點之一，是堪稱能源命脈的荷姆茲海峽，通航安全受到衝擊，航運活動近乎停擺，對全球能源供應與物流造成震盪。

貨櫃航運成本飆升，終將轉嫁消費端

由於油價與燃料成本大幅上揚，加上遭遇海峽封鎖而必須繞道或延誤，航運成本被推升至數年未見的高點。

全球第二大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）宣布對所有新貨物預訂實施臨時緊急燃料附加費，以彌補燃料價格飆升與供應斷鏈帶來的額外成本。受中東緊張情勢影響，貨櫃航運的運價指標SCFI拉升，歐洲線運價在短期內有望從每40呎櫃約2900美元飆到超過5000美元，而且尚未計入各類戰爭附加費或燃油費用。

許多航運業者坦言，這場衝突引發的成本，最終不太可能由業者自行吸收，而是逐步轉嫁給客戶，甚至終端消費者。

馬士基執行長克勒克（Vincent Clerc）日前接受媒體訪問時指出，運輸成本是額外負擔，將透過合約機制轉嫁至企業及一般消費者。業界估計，全球運費已出現15%至20%的漲幅，意味著從進口電子產品、衣物到家用品，都會面臨漲價壓力。

原料供應受阻，下游產品價格承壓？

在航運成本飆升與原料交付延遲的背景下，下游製造業的供應鏈壓力也迅速擴大。台灣石化大廠台塑化的供應鏈已受到戰事影響，原料運輸延誤，因此日前已對外發布不可抗力（Force Majeure）通知，此舉並非全面停供，若未來原料供應不足，公司將根據實際情況調整供貨與產能安排，以確保客戶能合理取得產品。

受影響的有乙烯與丙烯，是塑膠、合成纖維等多種下游產品的基礎原料，影響甚大。法人指出，塑膠包材、塑料製品及製造相關成本都會跟著提高，再加上能源價格居高不下，通膨將在全球浮現。

面對原料供應不穩與成本上升的雙重壓力，台塑化透過多元化供應策略進行風險調整；至於煉油廠，目前原油加工運作仍正常，但部分原油在後續到港時間可能會因航運延誤而受影響。

美國汽油與柴油價格已分別上漲約20%以上，影響比較大的是柴油價格，直接推高物流與農業運作成本。多個研調機構分析，若高油價持續，美國通膨率可能從2.4%進一步上升至接近3%或以上，對低收入家庭生活負擔尤為明顯。

至於台灣，中央大學台灣經濟發展研究中心三月初公布的消費者信心指數（CCI）調查結果微幅下降，景氣變化以「持平」看待；不過，近期美國對等關稅判決無效、美伊戰事等不確定因素，也增添市場與消費信心的波動。

當供應鏈端的成本壓力逐步外溢到消費市場，通膨與消費者信心的波動，也會真實反映在你我的日常支出上。美伊衝突一天未歇，而最大受害者，恐怕就是你我。

（本文出自2026.03.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）