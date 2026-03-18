油價大漲3%後多空拉鋸 伊朗安全首長身亡、阿聯遇襲增添供應疑慮

隨著中東戰爭持續延燒三周，國際油價維持波動，周二（17日）收盤大漲3%，因伊朗再次襲擊阿聯，並且證實最高安全首長身亡，顯示衝突進一步升級，加劇市場對全球原油供應前景惡化的擔憂。另一方面，川普政府打算採取進一步措施，放寬對委內瑞拉石油產業的制裁，希望藉此增加原油供應。

西德州原油期貨今天開盤後呈現多空拉鋸，徘徊在每桶96美元左右，周二收盤漲幅達2.9%。

布蘭特原油期貨周二收盤上漲3.21美元，漲幅3.2%，報每桶103.42美元，盤中一度觸及104.98美元。

根據官方媒體報導，伊朗最高國家安全委員會秘書、戰時領導核心人物之一的拉里賈尼（Ali Larijani）已遭擊斃。

這起事件發生之際，美國總統川普正試圖恢復經由荷莫茲海峽的貿易流通。儘管他曾呼籲盟友派遣軍艦協助重啟這條平時承載全球約五分之一石油運輸的要道，但在未獲支持後已放棄該呼籲。

美國外交政策研究所所長史坦（Aaron Stein）表示：「拉里賈尼遭擊斃是一件大事，可能讓伊朗更不顧一切地干擾石油運輸。」「川普顯然正承受護航油輪的壓力——這意味著美國可能進行高度緊張的軍事行動，而這正是海軍極力想避免的情況。」

周二，伊朗再次對阿聯能源設施發動襲擊，這是四天內的第三次襲擊，導致富查伊哈港的石油裝運至少部分中斷，出口碼頭因此起火。富查伊哈港位於荷莫茲海峽外的阿曼灣，是相當於全球需求約1%的關鍵石油出口點。

兩名消息人士告訴路透，戰火擾動已導致阿聯石油產量減半。阿聯是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國。

西太平洋銀行大宗商品研究主管雷尼表示：「在敵對行動看不到盡頭、停產情況每日增加，以及海峽基本上仍關閉的情況下，我們認為布蘭特油價將維持在新的較高區間，即每桶95至110美元之間。」「如果出現大型煉油廠遭攻擊，或確認海峽進一步被布雷，該區間可能再上調10至20美元。」

OANDA分析師Kelvin Wong表示，油價在3月底前仍有上漲空間，技術分析顯示美國原油的中期阻力位在每桶124美元。

另一方面，川普政府打算採取進一步措施，放寬對委內瑞拉石油產業的制裁，目的是在伊朗戰爭推升油價之際，提高原油產量。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這些措施最快可能在本周宣布，包括發放更多個別許可，讓外國企業能在不違反美國制裁的情況下於委內瑞拉營運。

消息人士表示，政府也將建立一套更廣泛的機制，使更多企業更容易進入委內瑞拉市場。目前尚不清楚該措施是否會以「一般性許可」（general license）的形式推出。