亞馬遜加碼投資波蘭 3年砸逾50億歐元拓展雲端與物流

全球電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）宣布將於2026年至2028年間在波蘭投資超過50億歐元（約新台幣1830億元），目標是升級物流基礎設施並擴大亞馬遜網路服務（AWS）的雲端運算能力。

根據TVP新聞報導指出，這項投資預計將創造數千個工作機會，並加速當地企業數位轉型，成為波蘭近年規模最大的外國直接投資案之一。

根據亞馬遜發布的投資藍圖，這項為期3年的計畫將採取雙軌並行模式。在物流端，亞馬遜擬增設多座自動化配送中心，以優化中東歐地區的物流鏈效率；在技術端，亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,AWS）將獲配大量資金，用於擴展當地的數據中心區域（Regions），以滿足波蘭政府與企業對安全、低延遲雲端服務日益增長的需求。

亞馬遜歐洲區副總裁布勞尼格（Rocco Bräuniger）表示，波蘭不僅是亞馬遜重要的市場，更是其全球營運網路中的重要樞紐。自2014年進駐波蘭以來，該公司已設立10處物流中心（fulfillment centers），這次投資計畫將進一步深化與波蘭經濟的連結。

波蘭數位部（Ministry of Digital Affairs）對此項投資案表示肯定。官員指出，亞馬遜的加碼投資與波蘭的數位發展策略高度契合，不僅能吸引高階技術人才，亦有助於提升波蘭作為中東歐地區數位樞紐的競爭力。

市場分析師認為，在歐洲各國爭奪科技投資的背景下，亞馬遜的決定凸顯了波蘭在基礎設施穩定性與勞動力素質上的優勢。