快訊

經典賽／不斷更新！3局上委內瑞拉靠暴投+高飛犧牲打 1：0領先美國

美軍5000磅鑽地彈重擊伊朗沿岸飛彈基地！伊議長突發1句話警告

毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳攻陸：輝達H200重啟生產、Groq新晶片登場 夾縫搶AI市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達同時重啟H200生產並布局推論晶片搶中國市場。圖為執行長黃仁勳3月17日在加州聖荷西GTC大會領取「2026 MotorTrend年度人物」獎座。法新社
輝達同時重啟H200生產並布局推論晶片搶中國市場。圖為執行長黃仁勳3月17日在加州聖荷西GTC大會領取「2026 MotorTrend年度人物」獎座。法新社

為因應複雜的美中出口管制環境並搶攻中國市場商機，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接連釋出兩項重大策略布局。他周二（18日）證實，在取得美國政府出口許可後，公司已重啟符合對中國出口規範的H200晶片生產；與此同時，路透獨家披露，輝達正準備為中國市場開發一款基於Groq技術的新款AI晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

黃仁勳在記者會上指出，輝達已恢復H200晶片的生產，「我們的供應鏈正準備動起來。」這款基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年停產。此次在取得出口許可後重啟生產，標誌輝達在重新進入中國大陸市場方面取得了進展。

黃仁勳特別說明，這批銷往中國的H200晶片銷售額，並未納入他先前所提出、關於Blackwell與Rubin兩大旗艦AI晶片至2027年底將創造逾1兆美元營收的預測範圍內。這些旗艦產品主攻大型語言模型訓練，支撐ChatGPT等生成式AI應用，目前Blackwell已上市，Rubin則已進入全面生產階段。

在重啟舊款晶片生產的同時，輝達也正積極為中國市場量身打造新產品。根據兩名知情人士透露，輝達正準備推出一款可銷往中國市場的Groq AI晶片版本。該產品並非特別為中國降規設計，而是具備可與其他系統整合的彈性，預計最快5月上市。

輝達去年以約170億美元取得AI晶片新創公司Groq技術授權並延攬其團隊成員，並在本周加州聖荷西GTC開發者大會上展示基於Groq技術的新產品線。

高階的Vera Rubin晶片用於海外資料中心進行模型訓練，而可銷往中國的Groq晶片則負責推論運算，即AI回應問題、寫程式與執行任務的即時處理。兩者並非打包銷售，而是分別部署於不同市場，以因應出口管制限制。

輝達在AI訓練晶片領域仍具壓倒性優勢，但推論市場競爭激烈，包括百度等中國科技巨擘已自研相關晶片。分析認為，輝達透過Groq技術切入推論，有助於在中國市場維持存在感，同時避開高階晶片出口限制。

市場 路透 H200 輝達 晶片 黃仁勳 中國

延伸閱讀

輝達GTC盛會／Groq 3 LPU 也來了 補齊推理架構關鍵拼圖

不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

整理包／黃仁勳高喊輝達全面卡位 AI 工廠時代 一文掌握演講關鍵重點

AI產業進入新階段 黃仁勳GTC演講五大重點一次看

相關新聞

黃仁勳攻陸：輝達H200重啟生產、Groq新晶片登場 夾縫搶AI市場

為因應複雜的美中出口管制環境並搶攻中國市場商機，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接連釋出兩項重大策略布局。他周二（18日）證實，在取得美國政府出口許可後，公司已重啟符合對中國出口規範的H200晶片生產；與此同時，路透獨家披露，輝達正準備為中國市場開發一款基於Groq技術的新款AI晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

美伊戰火衝擊航運與原料！全球通膨難避免…你我將成最大受害者？

美伊持續開戰，全球經濟供應鏈首當其衝。荷姆茲海峽航運受阻，使油價、燃料與運費同步飆升，航運公司加徵附加費、運價指數顯著走高，成本壓力開始向產業與消費者層層轉嫁，下游石化原料也因為運輸延誤，企業相繼發出

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

黃仁勳談龍蝦…讚絕對是「下一個ChatGPT」 舉例人人都能設計廚房

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，對此，輝達執行長黃仁勳形容它會是「下一個ChatGPT」，會讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

美光股價創新高市值破5,000億美元！HBM4量產 搭上輝達AI順風車

記憶體大廠美光（Micron Technology）的股價周二收漲4.5%，推升公司市值首次突破5,000億美元，達約5,196億美元。市場在財報公布前情緒升溫，主因美光證實，用於輝達（Nvidia）新一代AI平台Vera Rubin的次世代高頻寬記憶體（HBM4）已進入量產，消除先前可能未能切入供應鏈的疑慮。

油價大漲3%後多空拉鋸 伊朗安全首長身亡、阿聯遇襲增添供應疑慮

隨著中東戰爭持續延燒三周，國際油價維持波動，周二（17日）收盤大漲3%，因伊朗再次襲擊阿聯，並且證實最高安全首長身亡，顯示衝突進一步升級，加劇市場對全球原油供應前景惡化的擔憂。另一方面，川普政府打算採取進一步措施，放寬對委內瑞拉石油產業的制裁，希望藉此增加原油供應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。