黃仁勳攻陸：輝達H200重啟生產、Groq新晶片登場 夾縫搶AI市場

為因應複雜的美中出口管制環境並搶攻中國市場商機，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接連釋出兩項重大策略布局。他周二（18日）證實，在取得美國政府出口許可後，公司已重啟符合對中國出口規範的H200晶片生產；與此同時，路透獨家披露，輝達正準備為中國市場開發一款基於Groq技術的新款AI晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

黃仁勳在記者會上指出，輝達已恢復H200晶片的生產，「我們的供應鏈正準備動起來。」這款基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年停產。此次在取得出口許可後重啟生產，標誌輝達在重新進入中國大陸市場方面取得了進展。

黃仁勳特別說明，這批銷往中國的H200晶片銷售額，並未納入他先前所提出、關於Blackwell與Rubin兩大旗艦AI晶片至2027年底將創造逾1兆美元營收的預測範圍內。這些旗艦產品主攻大型語言模型訓練，支撐ChatGPT等生成式AI應用，目前Blackwell已上市，Rubin則已進入全面生產階段。

在重啟舊款晶片生產的同時，輝達也正積極為中國市場量身打造新產品。根據兩名知情人士透露，輝達正準備推出一款可銷往中國市場的Groq AI晶片版本。該產品並非特別為中國降規設計，而是具備可與其他系統整合的彈性，預計最快5月上市。

輝達去年以約170億美元取得AI晶片新創公司Groq技術授權並延攬其團隊成員，並在本周加州聖荷西GTC開發者大會上展示基於Groq技術的新產品線。

高階的Vera Rubin晶片用於海外資料中心進行模型訓練，而可銷往中國的Groq晶片則負責推論運算，即AI回應問題、寫程式與執行任務的即時處理。兩者並非打包銷售，而是分別部署於不同市場，以因應出口管制限制。

輝達在AI訓練晶片領域仍具壓倒性優勢，但推論市場競爭激烈，包括百度等中國科技巨擘已自研相關晶片。分析認為，輝達透過Groq技術切入推論，有助於在中國市場維持存在感，同時避開高階晶片出口限制。