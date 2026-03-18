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黃仁勳：輝達需多兆美元規模製造產能 晶圓廠會很忙

中央社／ 聖荷西17日專電
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

輝達執行長黃仁勳在GTC大會點名與台積電三星的合作，外界關注全球製造產能，他今天表示，輝達需要極大量製造能力，「晶圓廠會很忙」。此外，與台積電共同開發Coupe技術，將技術授權，與台灣供應鏈合作密切。

黃仁勳今天在輝達（NVIDIA）GTC大會記者會上被問到全球製造產能問題。他表示，推論（inference）的轉折點已經到來，開源AI工具已經出現，代理人（Agent）系統正在各地被使用。

他說，「我們需要非常、非常多兆美元規模的產能，我認為晶圓廠將會相當忙碌」。

黃仁勳表示，與台積電共同開發Coupe技術，將所有技術授權給供應鏈，讓大家共同合作，每個環節，包括組裝和封裝，都極其複雜；強調輝達與台灣供應鏈合作密切。

黃仁勳昨天在主題演講宣布推出新晶片Groq 3LPU，由三星代工生產；並表示輝達正全速生產Spectrum-X乙太網路交換器。這是全球首款採用CPO技術的交換器，把光學零件直接安裝在晶片上，將電子轉化為光子，這項技術由輝達與台積電共同研發。

黃仁勳今天強調，很高興能與全球最頂尖的台積電合作，並正與三星在Groq晶片上合作，也會與記憶體供應商、與所有連接器供應商及每一家矽光子供應商合作。

他也表示，為了讓人工智慧（AI）運作，輝達需要大量的記憶體，它必須具備短期記憶、工作記憶和長期記憶，記憶體是AI非常重要的部分。

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