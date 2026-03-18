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中東戰火引發燃料成本飆升 北歐航空取消千架航班

中央社／ 斯德哥爾摩18日專電

瑞典「工業日報」報導，因為中東戰火所引起的燃料價格飆升，為因應飆升的成本，北歐航空公司（SAS）已取消3月份上百架的航班，現在確定4月份會有至少千架航班將遭取消。

北歐航空公司的執行長魏爾福（Anko van derWerff）對瑞典「工業日報」（Dagens industri）表示，航空燃料的價格在過去10天內已經翻倍成長，北歐航空公司嘗試吸收增加的成本，但是這樣的情況對航空業來說是一大打擊。

他表示，光是3月間已經被迫取消上百架次，4月的復活節假期後會取消更多的航班，預計4月份會有至少1千架次的航班取消，但因為北歐航空每天約有800架次的航班，所以比例上，取消1千架次不算是太強烈的手段。

取消的班次會先從減少每天有許多航班的航線開始，往中東貝魯特（Beirut）跟特拉維夫（Tel Aviv）的航線都已經暫停，原本預計在10月開飛的哥本哈根（Copenhagen）到杜拜（Dubai）的新航線也可能需要延後開航。

魏爾福表示，票價會因應成本而調漲，上周起北歐航空就已經調漲票價。在那之前已經預訂機票的乘客將不會被多收差價，但還沒預訂夏天機票的人可能就會被高票價影響。

他說，希望戰事在5月、6月就能結束，否則這不只會影響航空業，更會對世界經濟產生很大的影響。他表示，這是目前北歐航空公司希望的處理方式，但若戰事往無法預期的方向發展，公司將會再提出新的解決方案。

因應伊朗戰事，北歐航空公司的票價平均增加了500瑞典克朗（約合新台幣1715元），而飛越大西洋的航線大概增加了2700瑞典克朗（約合新台幣9266元）。

工業日報的報導指出，飛機票價中大約25%至30%是燃料成本，再加上歐洲的航空燃料有高達1/3都來自波斯灣國家，這部分的價格很難壓低。

魏爾福說，油價上漲也可能導致各行各業成本全面上漲，包括航空業供應商的服務成本，而這可能會是長期的問題。

他說，許多航空業供應商都位於中東，他們目前可能需要專注在撤離員工，這代表就算戰爭明天就結束，恢復生產也會需要很長的時間，以他在業界26年的經驗，他認為事前做好長期應對的準備是最好的。

受中東戰爭引發航空燃油價格飆升影響，包括澳洲航空、印度航空及國泰航空在內的亞太航空公司也已紛紛調漲票價或將很快跟進，以反映日益沉重的成本壓力。

票價 航空業 航班 以色列 伊朗 美國

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