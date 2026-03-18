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台積電ADR勁揚近2% 較台北交易溢價18.11%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（17日） 收盤多數上漲，台積電ADR收盤勁揚1.98%，報每股345.98美元，換算並折合台幣後為每股2,280.74元，較台北交易股票溢價率為18.11%。

道瓊工業指數17日收盤上漲46.85點，漲幅0.1%，收46,993.26點；標普500指數上漲16.71點，漲幅0.25%，收6,716.09點；那斯達克指數上漲105.35點，漲幅0.47%，收22,479.53點。

費城半導體指數上漲40.58點，漲幅0.52%，報7,836.83點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 348.41 +1.44 342.00 1.87

中華電 CHT 138.44 +0.67 137.00 1.05

台積電 TSM 2,208.74 +1.98 1,870.00 18.11

聯電 UMC 60.78 +0.53 60.70 +0.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

漲幅 紐約 聯電

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