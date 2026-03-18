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戰爭威脅 黃仁勳：輝達在以色列、台灣發展承諾不變

中央社／ 記者張欣瑜聖荷西17日專電
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照 許崇萱
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照 許崇萱

中東戰爭進入第3週，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天回應地緣政治問題時表示，輝達會在以色列長期發展，「對台灣也是」。他也認為，全球對晶片的需求大幅上升，川普政府任內要讓台灣半導體4成產能赴美是非常困難的。

美國與以色列打擊伊朗的行動衝擊全球供應鏈，輝達執行長黃仁勳今天在GTC大會記者會表示，輝達在以色列有6000名員工（家庭），很擔心他們，而公司在當地的運作非常穩定。

他表示，對以色列100%投入，會在那裡長期發展，「這一點對台灣同樣適用」。

黃仁勳說，輝達在台灣有數千名員工，他們已經在那裡工作很長的時間，「我們的整個供應鏈都在那裡」，有數百家合作公司，其中許多都是全球最重要的企業。

他表示自己唯一的期盼是大家能攜手合作、維持和平、放眼大局、保持冷靜，並盡全力提升自身韌性，他未來仍會持續依賴以色列的優秀產業，「我也百分之百相信，未來很長一段時間，我們（輝達）、全世界都將持續依賴台灣」。

地緣政治考量下，美國政府積極推動半導體產業在美國設廠與投資，商務部長盧特尼克（HowardLutnick）日前指出，川普（Donald Trump）任內目標是要將台灣半導體產能40%轉移至美國，黃仁勳對此則回應表示，「這非常困難」。

黃仁勳指出，台積電正在亞利桑那州和美國各地設立晶圓廠和打造供應鏈，但需求增長迅速；美國打造新晶圓廠和新工廠的同時，全球整體需求也在大幅增加，「在這樣的情況下，要達到40%這個目標，我認為將會是非常具有挑戰性的」。

台積電 地緣政治 美國

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