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開戰首艘！避荷莫茲海峽風險 陸超級油輪繞道紅海運油

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市場關注中東局勢與Fed決策會議 美股收盤齊揚

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

中東緊張局勢引發石油供應疑慮、使油價續漲之際，投資人也正注意美國聯邦準備理事會（Fed）預計本週稍後舉行的決策會議，華爾街股市主要指數今天收盤齊揚。

道瓊工業指數上揚46.85點或0.10%，收報46993.26點。

標普500指數小漲16.71點或0.25%，收在6716.09點。

那斯達克指數揚升105.35點或0.47%，收22479.53點。

費城半導體指數漲40.58點或0.52%，收7836.83點。

指數 油價 石油

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