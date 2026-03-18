市場關注中東局勢與Fed決策會議 美股收盤齊揚

彭博資訊報導，美國計劃讓一項關於電子商務「零關稅」的安排能夠永久化，這勢必在本月晚些時候舉行的世界貿易組織（WTO）部長級會議上，引發對於美國在全球數位服務與數據流動領域主導地位的爭論。

2026-03-18 02:22