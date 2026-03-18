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市場關注中東局勢與Fed決策會議 美股收盤齊揚
中東緊張局勢引發石油供應疑慮、使油價續漲之際，投資人也正注意美國聯邦準備理事會（Fed）預計本週稍後舉行的決策會議，華爾街股市主要指數今天收盤齊揚。
道瓊工業指數上揚46.85點或0.10%，收報46993.26點。
標普500指數小漲16.71點或0.25%，收在6716.09點。
那斯達克指數揚升105.35點或0.47%，收22479.53點。
費城半導體指數漲40.58點或0.52%，收7836.83點。
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