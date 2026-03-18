聽新聞
0:00 / 0:00

歐綠能革命 力抗高油價

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

中東戰爭導致油價飆漲之際，上周德國和法國的能源價格卻逆勢下跌，顯示歐洲持續投資再生能源，確實有助緩和油價衝擊，讓此區能源市場目前尚能挺住考驗。

目前歐洲電價合約仍遠低於2022年能源危機之際，當時俄羅斯切斷天然氣供給，導致電力成本暴增，迫使各國政府緊急干預。這回電力系統有了更充足的準備，太陽能發電在冬季低谷過後，開始季節性增產，新裝設熱潮也提高太陽能在電網的發電比重。

再生能源生產商Nadara主管馬丁尼茲說：「我們目睹進行中的能源轉型，縱使地緣政治緊張使天然氣價格跳漲，歐洲太陽能與再生能源的產能日增，有助減緩衝擊」。

先前歐洲風力發電量長期低於正常值，如今已見反彈。而法國核能電廠是歐洲電力市場的重要支柱，情況也優於上次能源危機，這回供給了更多電力。另外，據電網營運商RTE，法國太陽能發電量17日達17百萬瓩（GW），寫去年10月以來新高。

荷蘭合作銀行（Rabobank）表示，再生能源不只壓低平均電價，也削弱電價漲勢。

地緣政治 油價 天然氣價格

延伸閱讀

經濟日報社論／油價突破百美元 經濟新風險

伊朗戰爭衝擊能源市場 聯合國籲減少化石燃料依賴

聯合報社論／荷莫茲烽火燒出能源孤島，政府只會補貼？

（會員內容不上線）鋰鐵電池跌價 顛覆能源市場

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美銀調查 投資人對股市轉趨悲觀

美國銀行（BofA）對基金經理人的最新調查顯示，隨著全球投資人的看法轉趨悲觀，過去幾個月「泡沫牛市」的市場情緒正在終結。

美擬推電商零關稅永久化

彭博資訊報導，美國計劃讓一項關於電子商務「零關稅」的安排能夠永久化，這勢必在本月晚些時候舉行的世界貿易組織（WTO）部長級會議上，引發對於美國在全球數位服務與數據流動領域主導地位的爭論。

美走回頭路 要蓋燃煤電廠

美國Terra能源中心（Terra Energy Center）計劃在阿拉斯加興建燃煤發電廠，已和南韓現代重工電力系統公司達成採購發電廠鍋爐的協議，Terra將投資10億美元，這將是美國十多年來首度投資新燃煤發電廠。

歐綠能革命 力抗高油價

中東戰爭導致油價飆漲之際，上周德國和法國的能源價格卻逆勢下跌，顯示歐洲持續投資再生能源，確實有助緩和油價衝擊，讓此區能源市場目前尚能挺住考驗。

不滿薪資差距…三星電子恐於5月罷工 半導體供應瓶頸恐加劇

全球最大記憶體晶片製造商韓國三星電子（Samsung Electronics）加入工會的員工正就是否5月發動罷工進行投票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。