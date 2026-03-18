美走回頭路 要蓋燃煤電廠

美國Terra能源中心（Terra Energy Center）計劃在阿拉斯加興建燃煤發電廠，已和南韓現代重工電力系統公司達成採購發電廠鍋爐的協議，Terra將投資10億美元，這將是美國十多年來首度投資新燃煤發電廠。

在此同時，受中東戰事推高油氣價格影響，亞洲公用事業為降低成本及保護能源供給，也紛紛擴大燃煤發電。

這項原則性協議，出現在美國內政部16日公布的背景說明文件（fact sheet），是上周末在東京印太能源安全部長級與商業論壇上推進的交易之一。Terra計劃興建1.25百萬瓩（GW）的發電廠，南韓私募股權業者Koreit已同意投資5億美元，入股這項燃煤發電廠計畫。

Terra的計畫象徵美國煤礦業面臨重大轉變，煤礦曾供給美國逾半數電力，但隨著公用事業轉向天然氣和再生能源等較便宜及較乾淨電力來源，這個數字持續下降，目前落在16%左右。

美國最後一座完工的大型燃煤發電廠是932千瓩（MW）的Sandy Creek，這座發電廠位於德州，2013年啟用。

美國總統川普持續推動美國擴大燃煤發電，能源部已下令五座原本將退役的燃煤發電廠延役，並已暗示可能對其他準備關閉的燃煤發電廠發布類似命令。儘管如此，專家仍對煤礦長期前景持懷疑態度，煤礦需求預料仍將持續下降。美國現任政府做出的決定，也不保證會繼續獲得未來政府支持。

能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）能源分析師沃姆斯特德（Dennis Wamsted）說：「市場不喜歡興建新燃煤發電廠…在美國找到金主或許不是問題，真正的問題在於：投資是否有賺頭？」

另據路透報導，由於美國和以色列對伊朗發動戰爭，導致液化天然氣（LNG）運輸受阻，價格飆漲也可能抑制LNG需求，亞洲公用事業為降低成本及保護能源供給，紛紛擴大燃煤發電。南韓計劃取消燃煤發電量上限，並擴大核能發電，日本最大公用事業JERA將繼續以高產能利用率燃煤發電，孟加拉、菲律賓和泰國也提高燃煤發電量。

另一方面，日本東京電力公司已向核能監管機關表示，由於出現漏電跡象，原訂18日啟動商業營運的柏崎刈羽核能發電廠6號反應爐將延期。這座反應爐已在1月21日重新啟用，是2011年福島核災以來首座恢復營運的反應爐。