伊朗攻擊增強 油價反彈

伊朗加強對波斯灣周邊地區能源基礎設施的攻擊，再度帶動國際油價反彈，布蘭特原油期貨17日一度回升至每桶105美元附近，前一天收跌2.8%。但17日稍後白宮國家經濟委員會主任哈塞特受訪時透露，已有零星幾艘油輪通過荷莫茲海峽，油價漲幅應聲收斂。

隨著戰爭進入第三周，全球能源供應前景進一步受挫，荷莫茲海峽航運近乎完全中斷的影響不斷擴大，自戰爭爆發以來，油價已上漲超過40%，但隨著美國準備釋出第一批緊急戰略儲油，油價16日出現四天來首次下跌。

但好景不長，阿聯的油氣設施持續遭伊朗襲擊。沙赫（Shah）天然氣田16日遭無人機攻擊並且起火，暫停作業。沙赫天然氣廠約占阿聯總產量的五分之一，每年硫磺產量達420萬噸，約占全球供應的5%。富查伊哈（Fujairah）石油工業區17日也因新一輪攻擊而起火。

不過同日稍後哈塞特接受CNBC訪問時表示，油輪正「開始零星通過」荷莫茲海峽，他並重申川普政府立場，表示他們認為伊朗戰爭只會持續數周， 而非數月。

美國總統川普16日再度向各國喊話，鼓勵經濟仰賴石油出入荷莫茲海峽的國家，加入協助美軍的行列，並點名中國、日本、南韓和歐盟等國；川普指出，很多國家的援助已經在路上，不過有些國家沒有那麼「熱情」，並表示，他在乎各國熱情的程度。

川普同時警告，若伊朗不重新開放荷莫茲海峽，美軍將擴大打擊哈格島（Kharg Island）石油設施，「在五分鐘內結束一切」。

讀賣新聞報導，日本首相高市早苗15日已明確表示，無法派護衛艦在荷莫茲海峽護送民間船隻，但政府正在研議，以情報蒐集為名義將艦艇派往周邊海域。