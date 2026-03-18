美銀調查 投資人對股市轉趨悲觀

美國銀行（BofA）對基金經理人的最新調查顯示，隨著全球投資人的看法轉趨悲觀，過去幾個月「泡沫牛市」的市場情緒正在終結。

美銀首席股票策略師哈奈特（Michael Hartnett）在17日公布的報告中說，美銀衡量市場情緒的最廣泛指標，3月跌至六個月來最低，現金部位則飆升。受訪者說，持續進行中的伊朗戰爭和私募信貸的動盪，令他們焦慮不安。

隨著中東戰事導致油價突破每桶100美元，投資人的注意力已從上月調查的焦點人工智慧（AI）競賽，轉移到全球經濟面臨的風險。市場也日益擔憂銀行對私人信貸的曝險，受訪者連續第八個月表示，私募股權和私募信貸最可能引發「系統性信用事件」。

值得注意的是，這項調查顯示，3月現金部位配置達到4.3%，高於2月的3.4%，0.9個百分點的增幅為2020年3月新冠疫情爆發以來最大，且完全逆轉1月的情況，1月時現金部位占3.2%，寫下歷史新低。

所幸投資人的悲觀情緒尚未達到去年4月關稅動盪時的程度，哈奈特表示，目前的部位「遠未達到近期低點時的極度空頭水準」。投資人對AI領域的支出競賽也較為放心，絕大多數受訪者認為AI產業未出現泡沫。