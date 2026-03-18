美擬推電商零關稅永久化

彭博資訊報導，美國計劃讓一項關於電子商務「零關稅」的安排能夠永久化，這勢必在本月晚些時候舉行的世界貿易組織（WTO）部長級會議上，引發對於美國在全球數位服務與數據流動領域主導地位的爭論。

根據2月下旬流傳的WTO支持該暫停令的聲明草案，美國、新加坡、阿根廷、日本、南韓、墨西哥及另外13個經濟體都在支持名單上。川普政府希望將其永久化，使之成為WTO將於3月26至29日在喀麥隆舉行的第14屆部長級會議（MC14）上最具分量的議題之一。

由WTO發起的「電子傳輸關稅暫停措施」，每兩年續期一次，將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅。儘管續期可能性較大，但在貿易緊張加劇、美國對多數主要貿易夥伴加徵關稅的環境下，這次華盛頓的「永久化」主張可能並不容易獲得通過。

美國駐WTO的大使巴隆上周接受彭博新聞採訪時表示，目前美方已有22個共同提案國。歐盟委員會發言人吉爾稱，歐盟方面長期以來支持永久延長該暫停令的立場仍然不變。

這項「電子傳輸關稅暫停措施」，1998年在電子商業尚處萌芽階段推出，由於當時技術形態尚未定型，其措辭被刻意寫得較籠統，但普遍被理解為涵蓋如今無處不在的經濟活動。