中東衝突延燒 法媒關注氦氣供應衝擊半導體產業

美國與以色列打擊伊朗的行動衝擊全球供應鏈，除了能源市場之外，近日專家關注焦點轉向半導體產業，這項產業所需的氦氣面臨運輸受阻的威脅和價格飆升壓力。

費加洛報（Le Figaro）報導，擔憂的理由很多，且很大程度上與波斯灣石化產業動盪及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通受阻有關；對晶片產業來說，每年都有大批氦氣要經由伊朗南方的荷莫茲海峽來運輸。

氦氣是印刷電路板和其他晶片生產的必要原料，用於冷卻晶圓和曝光機雷射器等。

卡達去年生產6300萬立方公尺的氦氣，占全球產量的1/3，但當地多座生產基地3月初遭無人機攻擊，尤其拉斯拉凡（Ras Laffan）工業區的工廠目前有3座氦氣回收站停擺。

氦氣容易外洩，難以儲存，因此半導體生產基地需要穩定供應。美國半導體協會（SIA）代表2023年曾在美國聯邦參議院表示，氦氣供應出現任何干擾，「即使只有數天，都可能減緩半導體廠的生產；若（供應）嚴重延誤，可能導致必須關廠」。

目前還沒有製造商被迫停產。在台灣，行政院昨天表示，氦氣供應不影響半導體產業正常運作。

但報導指出，柯恩布魯斯氦氣諮詢公司（KornbluthHelium Consulting）估算，氦氣現貨價格已上漲1倍。此外，衝突持續愈久，氦氣供應愈可能受影響，若卡達得以重啟生產基地，也仍須透過荷莫茲海峽運輸。

柯恩布魯斯氦氣諮詢公司分析師認為，就算相關各方明天簽署和平協議，也應考慮到，在最理想的情況下，氦氣供應可能中斷3個月。

在能源方面，在半導體業舉足輕重的台積電占台灣用電量近1成，這些能源幾乎全靠進口，其中逾1/3來自中東。金融服務公司高盛（Goldman Sachs）分析師近日在報告中寫道，對台灣而言，主要風險因素不只在油價，還包括天然氣實際供應、定價和交付時程。

台灣的經濟部能源署副署長陳崇憲告訴彭博（Bloomberg News），為強化液化天然氣儲備，已決定將法定最低存量自明年起由現行11天提高至14天，5月液化天然氣需求也確保過半供應無虞。

另一個備受關注的國家是韓國。若三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）這兩大記憶體製造商的生產受干擾，可能會嚴重衝擊市場，而韓國的能源需求有8成仰賴化石燃料，其中70%的石油來自中東。

報導指出，能源價格上漲勢必影響韓國製造業，導致價格已上漲數月的記憶體組件進一步上漲。韓國政府意識到自身弱點，已宣布一系列緩解能源緊張的措施，例如提高燃煤電力使用上限、加速核電廠維修作業等。

報導最後寫道，目前尚無跡象顯示全球將出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的物資短缺現象，但衝突延續正使得緊張情勢和不確定性升高。